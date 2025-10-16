據理力爭是大忌！韓學者分析與川普談關稅 應以「這關鍵」當切入點

快訊

中央社／ 台北16日電
美國總統川普。圖／路透社

韓國西江大學國際貿易教授許允（Heo Yoon）今天在台北演講時建議，和美國總統川普進行關稅談判時不要「據理力爭」，而應訴諸感性，表明願意為其「讓美國再度偉大」（Make America Great Again, MAGA）的願景作出貢獻，方是正確的策略與切入點。

許允是韓國國家貿易政策與經濟安全領域的重要決策顧問，應中華經濟研究院邀請，今天以「川普關稅談判角力－韓國經驗分享」為題，發表專題演講。

許允表示，韓國政府在談判過程中，針對過去、現在、未來的對美投資計畫，透過「重新定位、重新包裝、重新發布」方式來提醒美方，韓國早已展開對美投資，且美國是2023年韓國對外直接投資之首。

許允透露，韓國代表團還在談判過程中拋出「讓美國造船業再度偉大」計畫（Make AmericanShipbuilding Great Again, MASGA） ，據說川普聽了大為讚賞。

許允認為，據理力爭的談判策略對川普不管用。他舉例，美國商務部長盧特尼克在川普接見韓國代表前曾提醒，「千萬不要」提到美韓簽有自由貿易協定，因為韓國對美貿易順差非常巨大，只會讓川普更加生氣。

許允建議，台灣的談判代表應該向川普政府表明，「我們願意為MAGA做出貢獻，我們願意協助重建美國，但你們需要幫我們說服國內的選民」。

講座也邀請前駐歐盟代表李淳擔任與談人，他以英語表示，「我們不是在和敵人談判，而是在和一位朋友談判，難度更高。」

李淳指出，美國不是一般的朋友，而是一位「超級大朋友」，美國可能是台灣在國際上唯一的安全提供者，而美方在關稅談判過程，也不斷提醒台灣這點。

李淳表示，美國還是台灣國內供應鏈的重要客戶來源，也是提供台灣技術成長、人才訓練的重要基地，因此台灣只能答應美方「多數的要求」，並設法就美方認為的傷害進行補償；因此，如何加強對內溝通、凝聚共識，才是關鍵。

李淳舉例，韓國早在15年前與美國簽署自由貿易協定時，就大幅對美開放國內市場，將絕大多數產業放在談判桌上；台灣只想要自由貿易，不想要開放市場，導致落後南韓15年，如今面臨對美開放市場，「我們準備好了嗎？」

根據路透社報導，「讓美國造船業再度偉大」計畫是韓國造船廠將在美國投資建造船塢、訓練造船人員，並維修美國海軍船艦，有助美國抗衡快速擴張的中國海軍。

美中貿戰再激化 WSJ：習近平賭川普「難忍美股大跌」最終會讓步

華爾街日報14日報導，美中貿易戰再度激化，但北京認為已找到華府的致命弱點，就是美國總統川普對股市的癡迷。

川普盯上日本！印度剛讓步切斷俄羅斯石油進口 美轉施壓東京

美國總統川普以購買俄羅斯石油為由對印度加徵重稅，美印關係一度急遽升溫，不過川普15日稱印度總理莫迪已承諾停購俄油至烏克蘭...

韓美談判最後衝刺！韓4大財閥本周組團赴美 直攻川普拚貿易協議達陣

南韓四大財閥領袖本周將前往美國佛州，出席由日本軟銀會長孫正義主辦的投資論壇。美國總統川普預計出席，向企業遊說加碼對美投資...

川普速報／川普證實美中陷貿易戰 美財長稱休戰有空間

編按：美國總統川普上任以來，掀起全球「川普風暴」。聯合報數位版即日起每周一至周五，由資深編譯搭配AI協作，一早為讀者編按精選川普最新發言，快速整理對全球經貿政策與國際局勢的影響。 速報觀察 •川普親口證實美中「正陷入貿易戰」，但財長貝森特仍暗示關稅休戰可能延長。美國政府停擺拖累經濟、每日損失逾150億美元；川普的能源與稅務政策更讓通用、福特相繼退出電動車市場，特斯拉成為唯一苦撐的主角。從貿易戰到產業戰，美國正面臨「強勢政策的代價」。

川普說美中陷入貿易戰 貝森特提出延長休戰換中國暫緩管制稀土

美國總統川普表示，他認為美國已與中國陷入了貿易戰，而稍早，財長貝森特提議拉長關稅休戰期，以解決雙方在稀土、關鍵礦產上的衝...

