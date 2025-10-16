川普盯上日本！印度剛讓步切斷俄羅斯石油進口 美轉施壓東京

美國總統川普以購買俄羅斯石油為由對印度加徵重稅，美印關係一度急遽升溫，不過川普15日稱印度總理莫迪已承諾停購俄油至烏克蘭戰爭結束。同日，美國似乎將勸阻買俄油的矛頭指向新目標。財長貝森特發文表示，已告訴日本財務大臣加藤勝信，川普政府期望東京停止向莫斯科進口能源。日經亞洲報導，在這個議題上，專家認為，關鍵應是防止中國大陸取代印度成為俄油主要買家，從而與伊朗等國建立一套免於制裁的貿易體系。

路透報導，貝森特15日出席在華府的國際貨幣基金（IMF）年度會議及七大工業國（G7）財長會議，與加藤舉行場邊會晤後在X發文表示，「我與加藤討論美日經濟關係的重要議題，並表達川普政府期望日本停止從俄羅斯進口能源的立場。」

加藤被記者問及美方這項要求時表示：「日本將秉持G7國家協調的基本原則，以公平的方式促成烏克蘭和平。」

G7全體成員國10月稍早已同意協調並加強對莫斯科的制裁，針對購買俄油、協助克宮規避制裁的國家採取行動。

但是根據日本時報，日本仍持續購買來自俄羅斯薩哈林二號（Sakhalin-2）油氣開發計畫的薩哈林混合原油。這項能源供應約占日本液化天然氣進口的9%，是日本能源體系中關鍵的一環。

印度是現在俄油的最大買家，也因此遭美方加徵大幅關稅。不過，川普15日稱，莫迪已向他保證將停止向俄購買石油，直到烏克蘭戰爭結束。但並未說明何時停購。

日經亞洲報導，在俄烏戰爭持續之際，華府加大力道削減俄羅斯的石油收入，不僅印度，也敦促俄油第3大買家土耳其採取行動。

但美國在這個問題上並未對中國施加太大壓力。美國海軍研究院教授夏弗（Brenda Shaffer）表示，關鍵在於防止中國取代印度成為俄油主要買家。她指出，若中國擴大購買俄羅斯石油，將意味著俄羅斯、中國與伊朗等國正建立起一套「免於制裁的貿易體系」。