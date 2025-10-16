快訊

聽新聞
川普盯上日本！印度剛讓步切斷俄羅斯石油進口 美轉施壓東京

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國財政部長15日在華盛頓舉行的國際貨幣基金會議舉行場邊記者會。路透
美國總統川普以購買俄羅斯石油為由對印度加徵重稅，美印關係一度急遽升溫，不過川普15日稱印度總理莫迪已承諾停購俄油至烏克蘭戰爭結束。同日，美國似乎將勸阻買俄油的矛頭指向新目標。財長貝森特發文表示，已告訴日本財務大臣加藤勝信，川普政府期望東京停止向莫斯科進口能源。日經亞洲報導，在這個議題上，專家認為，關鍵應是防止中國大陸取代印度成為俄油主要買家，從而與伊朗等國建立一套免於制裁的貿易體系。

路透報導，貝森特15日出席在華府的國際貨幣基金（IMF）年度會議及七大工業國（G7）財長會議，與加藤舉行場邊會晤後在X發文表示，「我與加藤討論美日經濟關係的重要議題，並表達川普政府期望日本停止從俄羅斯進口能源的立場。」

加藤被記者問及美方這項要求時表示：「日本將秉持G7國家協調的基本原則，以公平的方式促成烏克蘭和平。」

G7全體成員國10月稍早已同意協調並加強對莫斯科的制裁，針對購買俄油、協助克宮規避制裁的國家採取行動。

但是根據日本時報，日本仍持續購買來自俄羅斯薩哈林二號（Sakhalin-2）油氣開發計畫的薩哈林混合原油。這項能源供應約占日本液化天然氣進口的9%，是日本能源體系中關鍵的一環。

印度是現在俄油的最大買家，也因此遭美方加徵大幅關稅。不過，川普15日稱，莫迪已向他保證將停止向俄購買石油，直到烏克蘭戰爭結束。但並未說明何時停購。

日經亞洲報導，在俄烏戰爭持續之際，華府加大力道削減俄羅斯的石油收入，不僅印度，也敦促俄油第3大買家土耳其採取行動。

但美國在這個問題上並未對中國施加太大壓力。美國海軍研究院教授夏弗（Brenda Shaffer）表示，關鍵在於防止中國取代印度成為俄油主要買家。她指出，若中國擴大購買俄羅斯石油，將意味著俄羅斯、中國與伊朗等國正建立起一套「免於制裁的貿易體系」。

川普稱將與澤倫斯基討論烏軍「發起攻勢」計畫 把戰火推回俄羅斯

印度將停買俄石油 川普要求中國跟進

韓美談判最後衝刺！韓4大財閥本周組團赴美 直攻川普拚貿易協議達陣

影／貝森特稱美韓談判收尾 川普搶先宣布南韓簽約「預付」3500億美元

韓美談判最後衝刺！韓4大財閥本周組團赴美 直攻川普拚貿易協議達陣

南韓四大財閥領袖本周將前往美國佛州，出席由日本軟銀會長孫正義主辦的投資論壇。美國總統川普預計出席，向企業遊說加碼對美投資...

川普盯上日本！印度剛讓步切斷俄羅斯石油進口 美轉施壓東京

美國總統川普以購買俄羅斯石油為由對印度加徵重稅，美印關係一度急遽升溫，不過川普15日稱印度總理莫迪已承諾停購俄油至烏克蘭...

川普速報／川普證實美中陷貿易戰 美財長稱休戰有空間

編按：美國總統川普上任以來，掀起全球「川普風暴」。聯合報數位版即日起每周一至周五，由資深編譯搭配AI協作，一早為讀者編按精選川普最新發言，快速整理對全球經貿政策與國際局勢的影響。 速報觀察 •川普親口證實美中「正陷入貿易戰」，但財長貝森特仍暗示關稅休戰可能延長。美國政府停擺拖累經濟、每日損失逾150億美元；川普的能源與稅務政策更讓通用、福特相繼退出電動車市場，特斯拉成為唯一苦撐的主角。從貿易戰到產業戰，美國正面臨「強勢政策的代價」。

川普說美中陷入貿易戰 貝森特提出延長休戰換中國暫緩管制稀土

美國總統川普表示，他認為美國已與中國陷入了貿易戰，而稍早，財長貝森特提議拉長關稅休戰期，以解決雙方在稀土、關鍵礦產上的衝...

美最高法院即將審理關稅訴訟 川普：我可能出席旁聽

川普政府的關稅訴訟即將在美國最高法院展開辯論，美國總統川普15日稱這是美國史上最重要的訴訟；川普說，他有可能出席旁聽。

巴西、印度抱團 應對關稅衝擊

在川普發動的貿易戰中，兩大受創最深的新興經濟體正在深化關係，期望建立起統一戰線，以便更有辦法因應美國政策，並開拓新市場，...

