川普說美中陷入貿易戰 貝森特提出延長休戰換中國暫緩管制稀土

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
美國財長貝森特15日在華盛頓舉行記者會。路透
美國總統川普表示，他認為美國已與中國陷入了貿易戰，而稍早，財長貝森特提議拉長關稅休戰期，以解決雙方在稀土、關鍵礦產上的衝突。

當記者周三（15日）在白宮提問，如果全球最大兩個經濟體無法達成貿易協議，是否會陷入持續的貿易戰時，川普回答說，「嗯，你們現在就身處其中」，「我們有100%的關稅。如果我們沒有關稅，我們就會被不放在眼裡」。

就在川普講話前幾個小時，貝森特曾暗示，如果中國暫緩實施嚴格的稀土出口管制措施，美國有可能將目前對中國商品的關稅暫停期延長三個月以上。自今年稍早以來，美中已多次達成為期90天的暫時關稅休戰協議，而最新一次將在11月屆滿。

貝森特於華盛頓的記者會上表示：「我們是否有可能延長這個暫緩期？也許吧，但這都會在接下來幾周的談判中決定。」

這番「做球」給對方的言論 ，使得投資人感受到美中緊張局勢的緊繃感。在貝森特發言後，美國股市擴大了漲勢，而川普上述發言的時間點，則是在美股收盤後。

美國貿易代表葛里爾則對北京是否會實施宣布的出口管制表示懷疑，指出這將扼殺大量含有微量稀土的消費產品貿易，「這樣的範圍與規模是難以想像的，根本無法執行」。

同時間，貝森特預期美國和數個盟國將針對中國的稀土行動做出協調一致的回應，他周三稍早表示說，「所有我的對口官員」本周都在華盛頓參加國際貨幣基金組織（IMF）與世銀年會，美國將與歐洲盟友、澳洲、加拿大、印度以及其它亞洲民主國家協商。

貝森特還表示，據他所知，川普迄今「願意」本月稍晚在南韓與中國國家主席習近平會晤。貝森特說，他「很有可能」先於川普前往亞洲，並與國務院副總理何立峰先談。

貝森特說，在川普亞洲行期間，預期會有貿易聲明發表。川普預料將先出席在馬來西亞舉行的東協峰會，隨後前往日本並赴南韓參加亞太經合組織（APEC）高峰會。

他還表示，美國「即將完成」與南韓的協商，這些協商近來和一項大規模投資計畫的架構有關。貝森特表示，美加談判「重回正軌」。他還透露與印度的談判也取得進展。

貝森特否認股市下跌會迫使川普政府與中國展開談判。他表示促使談判的實際上是國家經濟利益。美國不會「因為股市下跌」就與中國談判。

他還否認黃金價格上漲意味著市場對美元存在一定根本性擔憂。他指出，相對於其他經濟體，美國的利率已經下降。

貝森特周三還公開點名批評中國商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼，特別提到他8月在華盛頓的言論。貝森特說，他當時不請自來跑到了華盛頓。

貝森特說，「也許那位在8月28號跑到這兒來發表極具煽動性言論的副部長是擅自做主了」，「這個人非常不尊重人。我跟你們這麼說吧，我們在日內瓦、倫敦、斯德哥爾摩和馬德里舉行了四輪會談，雙方跟對方接觸時都拿出了極大的尊重，但此人不是。」

美國總統川普15日在白宮舉行記者會。美聯社
