美媒：中方為吸引川普關注 升級貿易戰

中央社／ 紐約15日專電

美中貿易戰在兩國元首可能於韓國會晤前升高緊張情勢。美媒報導，中方認為事件導因於川普政府的中國鷹派不願見到兩國關係緩和，意在吸引川普的關注；美國學者分析，中國可能誤判，過度反應。

紐約時報（New York Times）報導，多位專家認為，中國緊縮稀土出口管制並非僅強化控制稀有礦產輸出全球，同時希望透過大動作讓美國總統川普（Donald Trump）關注，他的下屬試圖破壞緩和中的美中關係。

中方的作法已見成效，川普將國際焦點轉移至美中貿易，但也讓歐洲政府及商界感到不安，影響股市。

川普宣布下月將對中國輸美產品加徵100%關稅，中國將韓國企業韓華海洋5家美國子公司列入反制清單，川普再加碼威脅停止購買中國食用油，兩國入港貨輪互徵高額費用，財政部長貝森特（ScottBessent）15日也揚言擴大限制涉及戰略的美國民間產業外銷。

中國專家認為，美國商務部9月29日擴大對外國併購美國產業技術的限制範圍，不再僅限於列入禁令的名單，也包括相關子公司。這項決定讓北京感到震驚，中方認為經4輪談判與元首通電後，雙方已貿易休戰。

中國再度祭出稀土禁令猶如刺中川普要害，也可能是中國國家主席習近平在中共召開四中全會之前，向中國社會展現實力。

上海復旦大學國際問題研究院院長吳心伯說，如果你是與川普通電的國家領袖，10天後被美方公開打臉，你在國內重要政治會議召開之前要如何回應？

與中國官方接觸的專家指出，美國商務部針對數千家中國業者的動作，是川普政府中的中國鷹派所為。北京認為川普忙於加薩和平與美政府關門，有必要讓他知道措施的影響。專家也認為中方在TikTok上已讓步。吳心伯說，中方強烈回應是提醒川普兩國關係必需親自處理，別讓鷹派破壞。

華府智庫史汀生中心（Stimson Center）中國計畫主任孫韻認為，這次中方誤判，多國對中方禁令感到震驚，也認為是過度反應。

美方專家指出，中國商務部瞭解可能過度回應，說明新的稀土管制措施不會廣泛使用，也不是一致性限制。北京對華府將收回對中禁令及可以改變國際負面觀感過度自信。

喬治城大學（Georgetown University）東亞研究教授麥艾文（Evan Medeiros）認為，用這種手段吸引川普的注意很糟糕。其實只要揮手就好，無須全副武裝再保證不會動用重機槍。。

