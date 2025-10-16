快訊

「風神」成颱時間再延後原因曝 除非2情況否則北東難逃共伴風雨

美最高法院即將審理關稅訴訟 川普：我可能出席旁聽

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國總統川普。法新社
川普政府的關稅訴訟即將在美國最高法院展開辯論，美國總統川普15日稱這是美國史上最重要的訴訟；川普說，他有可能出席旁聽。

川普今年上任後提出對等關稅政策，不過有中小企業等提告川普無權這麼做；美國國際貿易法院和聯邦巡迴上訴法院皆裁定川普違法，現在上訴至最高法院，即將展開法院辯論。

川普15日表示，最高法院即將審理非常重要的案子，這是美國史上最重要的訴訟案件。

川普說，如果政府不贏得這場官司，美國未來很多年將面臨弱化、麻煩，以及金融混亂；川普說，如果政府打贏官司，美國將擁有全世界最強大的經濟。

川普說，美國只是利用關稅來防禦其他國家多年來對美國的作為，指中國向美國產品課徵關稅，但美國卻不能反擊。

川普說，關稅對美國的國家安全非常重要，如果美國失去關稅政策，就不會有國安；川普以歐盟為例，指歐盟過去就向美國課關稅，他們不購買美國的汽車、農產品等，卻向美國出口大量的汽車，而美國都沒有用關稅反制。

川普指出，因為他的關稅政策，美國現在才能與各國達成很好的貿易協議。

川普說，如果美國不能以其人之道還至其人之身，那美國就沒有防衛可言；川普也指控提起訴訟的人，他們與外國站在一起。

川普也表示，他透過關稅來終結戰爭，要不是因為關稅，世界可能戰火肆虐。

川普表示，因為這件訴訟之重要，他認為他會出席最高法院旁聽。

川普嗆停購大陸食用油 報復陸方不買黃豆「敵對行為」

美中貿易情勢持續升溫，美國總統川普十四日表示，他考慮對中國採取報復性的貿易行動，包括停止採購中國食用油；白宮國家經濟會議主席哈塞特表示，中國一貫的霸凌策略對美國沒有用，呼籲中國必須上談判桌與美國溝通。

美最高法院即將審理關稅訴訟 川普：我可能出席旁聽

川普政府的關稅訴訟即將在美國最高法院展開辯論，美國總統川普15日稱這是美國史上最重要的訴訟；川普說，他有可能出席旁聽。

巴西、印度抱團 應對關稅衝擊

在川普發動的貿易戰中，兩大受創最深的新興經濟體正在深化關係，期望建立起統一戰線，以便更有辦法因應美國政策，並開拓新市場，...

中共駐美大使：關稅、貿易戰 只會兩敗俱傷

美中貿易衝突再起，大陸駐美大使謝鋒指出，關稅、貿易戰只會兩敗俱傷。盼美方回歸理性。同時，謝鋒強調台灣問題是對中美關係最具顛覆性的問題，美方務必恪守一個中國原則，停止錯誤信號。

美媒：習近平賭川普「難忍股市大跌」 自認找到美方弱點

華爾街日報十四日報導，美中貿易戰再度激化，但北京認為已找到華府的致命弱點，就是美國總統川普對股市的癡迷。

大陸航空業 籲美撤銷「禁飛俄領空」命令

美中貿易摩擦升溫之際，美國政府上周提議禁止大陸航空公司的美國航線飛越俄羅斯領空，最快下月生效。多家大陸主要航空公司近日聯合致信美國運輸部，要求停止實施此禁令。

