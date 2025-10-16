美方宣布將設價格下限反制中國 未點名特定產業

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）今天接受財經媒體CNBC專訪時表示，美國政府將在多個產業設立價格下限（pricefloors），以對抗中國操縱市場的行為。

貝森特聲稱，中國過去20年，利用其在稀土精煉與加工領域的全球主導地位，大幅削價，迫使外國競爭者退出市場。

他在CNBC於華府舉辦的「投資美國論壇」（Investin America Forum）告訴活動主持人艾森（SaraEisen），「當你面對像中國這樣的非市場經濟體時，就必須運用產業政策。」

他也表示，「所以，我們將設定價格下限，並採取預先採購（forward buying）以確保這種狀況不會再度發生，而且我們會在多項產業實施這種措施。」而貝森特沒有具體說出稀土以外，美國政府正在關注哪些產業。

貝森特也主張，美國需要建立戰略性礦物儲備。他指出，摩根大通集團（JPMorgan Chase & Co.）有興趣與川普政府合作，共同建立這種儲備體系。