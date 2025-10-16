美方宣布將設價格下限反制中國 未點名特定產業

快訊

中央社／ 華盛頓15日綜合外電報導

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）今天接受財經媒體CNBC專訪時表示，美國政府將在多個產業設立價格下限（pricefloors），以對抗中國操縱市場的行為。

貝森特聲稱，中國過去20年，利用其在稀土精煉與加工領域的全球主導地位，大幅削價，迫使外國競爭者退出市場。

他在CNBC於華府舉辦的「投資美國論壇」（Investin America Forum）告訴活動主持人艾森（SaraEisen），「當你面對像中國這樣的非市場經濟體時，就必須運用產業政策。」

他也表示，「所以，我們將設定價格下限，並採取預先採購（forward buying）以確保這種狀況不會再度發生，而且我們會在多項產業實施這種措施。」而貝森特沒有具體說出稀土以外，美國政府正在關注哪些產業。

貝森特也主張，美國需要建立戰略性礦物儲備。他指出，摩根大通集團（JPMorgan Chase & Co.）有興趣與川普政府合作，共同建立這種儲備體系。

美中貿易情勢持續升溫，美國總統川普十四日表示，他考慮對中國採取報復性的貿易行動，包括停止採購中國食用油；白宮國家經濟會議主席哈塞特表示，中國一貫的霸凌策略對美國沒有用，呼籲中國必須上談判桌與美國溝通。

巴西、印度抱團 應對關稅衝擊

在川普發動的貿易戰中，兩大受創最深的新興經濟體正在深化關係，期望建立起統一戰線，以便更有辦法因應美國政策，並開拓新市場，...

中共駐美大使：關稅、貿易戰 只會兩敗俱傷

美中貿易衝突再起，大陸駐美大使謝鋒指出，關稅、貿易戰只會兩敗俱傷。盼美方回歸理性。同時，謝鋒強調台灣問題是對中美關係最具顛覆性的問題，美方務必恪守一個中國原則，停止錯誤信號。

美媒：習近平賭川普「難忍股市大跌」 自認找到美方弱點

華爾街日報十四日報導，美中貿易戰再度激化，但北京認為已找到華府的致命弱點，就是美國總統川普對股市的癡迷。

大陸航空業 籲美撤銷「禁飛俄領空」命令

美中貿易摩擦升溫之際，美國政府上周提議禁止大陸航空公司的美國航線飛越俄羅斯領空，最快下月生效。多家大陸主要航空公司近日聯合致信美國運輸部，要求停止實施此禁令。

美媒稱習賭川普難忍美中長期經濟衝突 貝森特駁斥

美國財經媒體CNBC在15日報導，美國財政部長貝森特當天堅稱，美國不會因為股市波動改變對中國大陸的貿易談判立場。

