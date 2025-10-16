中國管制稀土出口 美財長呼籲盟友團結

快訊

中央社／ 華盛頓15日綜合外電報導

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）今天批評北京當局管制稀土出口是「與世界對抗」，表示華盛頓當局與其盟友「既不會被指揮，也不會被控制」。

法新社報導，貝森特今天在記者會上告訴媒體，「這對我們的盟友而言，應該是個清楚的訊號，就是我們必須團結，而我們也將這麼做」。

他發表這些評論之前，全球財經界領袖這週稍早才在華府召開國際貨幣基金（International MonetaryFund, IMF）與世界銀行（World Bank）的秋季會議。

貝森特也呼籲，「我們應該共同合作，去風險並使我們的供應鏈多元化，儘快減少對中依賴。」

中國商務部本月9日發布稀土與稀土技術出口的管制措施，並規範部分邏輯晶片、存儲晶片、具潛在軍事用途的人工智慧（AI）須逐案審批。

對此，美國總統川普（Donald Trump）10日揚言祭出100%關稅報復，以回應北京宣布限制稀土礦物出口。

中國是全球主要的稀土生產國，而稀土是汽車、電子、國防等產業，製造關鍵磁鐵的原料。

貝森特表示，華府「寧可不」對中國採取可能的反制措施，並預期本週與北京展開更多對話。

貝森特今天稍早也告訴財經媒體CNBC，儘管美、中近日因為稀土出口問題而使貿易緊張局勢升溫，他依舊對於跟北京當局的貿易談判「抱持樂觀態度」。

他說道，雙方還在IMF和世銀年會的場邊，舉行工作層級會談。

他更提到，川普仍計劃於不久的將來，會晤中國國家主席習近平。

關稅 川普

相關新聞

川普嗆停購大陸食用油 報復陸方不買黃豆「敵對行為」

美中貿易情勢持續升溫，美國總統川普十四日表示，他考慮對中國採取報復性的貿易行動，包括停止採購中國食用油；白宮國家經濟會議主席哈塞特表示，中國一貫的霸凌策略對美國沒有用，呼籲中國必須上談判桌與美國溝通。

巴西、印度抱團 應對關稅衝擊

在川普發動的貿易戰中，兩大受創最深的新興經濟體正在深化關係，期望建立起統一戰線，以便更有辦法因應美國政策，並開拓新市場，...

中共駐美大使：關稅、貿易戰 只會兩敗俱傷

美中貿易衝突再起，大陸駐美大使謝鋒指出，關稅、貿易戰只會兩敗俱傷。盼美方回歸理性。同時，謝鋒強調台灣問題是對中美關係最具顛覆性的問題，美方務必恪守一個中國原則，停止錯誤信號。

美媒：習近平賭川普「難忍股市大跌」 自認找到美方弱點

華爾街日報十四日報導，美中貿易戰再度激化，但北京認為已找到華府的致命弱點，就是美國總統川普對股市的癡迷。

大陸航空業 籲美撤銷「禁飛俄領空」命令

美中貿易摩擦升溫之際，美國政府上周提議禁止大陸航空公司的美國航線飛越俄羅斯領空，最快下月生效。多家大陸主要航空公司近日聯合致信美國運輸部，要求停止實施此禁令。

美媒稱習賭川普難忍美中長期經濟衝突 貝森特駁斥

美國財經媒體CNBC在15日報導，美國財政部長貝森特當天堅稱，美國不會因為股市波動改變對中國大陸的貿易談判立場。

