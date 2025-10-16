中國管制稀土出口 美財長呼籲盟友團結

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）今天批評北京當局管制稀土出口是「與世界對抗」，表示華盛頓當局與其盟友「既不會被指揮，也不會被控制」。

法新社報導，貝森特今天在記者會上告訴媒體，「這對我們的盟友而言，應該是個清楚的訊號，就是我們必須團結，而我們也將這麼做」。

他發表這些評論之前，全球財經界領袖這週稍早才在華府召開國際貨幣基金（International MonetaryFund, IMF）與世界銀行（World Bank）的秋季會議。

貝森特也呼籲，「我們應該共同合作，去風險並使我們的供應鏈多元化，儘快減少對中依賴。」

中國商務部本月9日發布稀土與稀土技術出口的管制措施，並規範部分邏輯晶片、存儲晶片、具潛在軍事用途的人工智慧（AI）須逐案審批。

對此，美國總統川普（Donald Trump）10日揚言祭出100%關稅報復，以回應北京宣布限制稀土礦物出口。

中國是全球主要的稀土生產國，而稀土是汽車、電子、國防等產業，製造關鍵磁鐵的原料。

貝森特表示，華府「寧可不」對中國採取可能的反制措施，並預期本週與北京展開更多對話。

貝森特今天稍早也告訴財經媒體CNBC，儘管美、中近日因為稀土出口問題而使貿易緊張局勢升溫，他依舊對於跟北京當局的貿易談判「抱持樂觀態度」。

他說道，雙方還在IMF和世銀年會的場邊，舉行工作層級會談。

他更提到，川普仍計劃於不久的將來，會晤中國國家主席習近平。