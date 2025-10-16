聽新聞
中共駐美大使：關稅、貿易戰 只會兩敗俱傷
美中貿易衝突再起，大陸駐美大使謝鋒指出，關稅、貿易戰只會兩敗俱傷。盼美方回歸理性。同時，謝鋒強調台灣問題是對中美關係最具顛覆性的問題，美方務必恪守一個中國原則，停止錯誤信號。
針對美國總統川普指責大陸故意停止進口美國大豆，並表示作為報復措施，將停止從大陸進口食用油。大陸外交部發言人林劍昨下午回應指，「貿易戰、關稅戰沒有贏家，不符合任何一方利益，雙方應在平等、尊重、互惠基礎上協商解決問題」。
據大陸駐美使館官網昨日消息，謝鋒十四日在美中關係全國委員會於紐約舉行之年度頒獎晚宴上指出，美方再次威脅提高對大陸關稅後，美國股市匯市應聲下挫，並引發全球市場恐慌。他籲美方在平等協商基礎上對話，不要再走經貿關係緊張升級的老路死路。
謝鋒還表示，「台灣問題是對中美關係最具顛覆性的問題。」美方務必停止歪曲聯大第二七五八號決議，停止散布「台灣地位未定」謬論，不向台獨勢力發出任何錯誤信號。
