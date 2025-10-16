美媒：習近平賭川普「難忍股市大跌」 自認找到美方弱點

華爾街日報十四日報導，美中貿易戰再度激化，但北京認為已找到華府的致命弱點，就是美國總統川普對股市的癡迷。

接近北京決策圈人士透露，中國大陸國家主席習近平押注美國經濟無法承受美中長期貿易衝突。中方堅持立場，是相信不斷升級的貿易戰將重創市場，市場可能再度崩潰，終將迫使川普在本月底舉行的川習會上進行談判。

川普積極行使權力，但股市始終能制衡川普。川普常將股市視為經濟政策的即時指標，並在社群媒體上吹捧股市創新高，將功勞歸於政府的放鬆管制與減稅等政策。相反地，當股市波動，特別是對他的激進貿易政策作出反應時，他常會退讓或提新方案。

許多經濟學家警告，美國難以承受另一場重大美中貿易衝突。市場十日對中國新稀土限制及美國可能反制的劇烈負面反應，再次提醒美國經濟脆弱性，也是北京想利用的漏洞。此外，中國經濟雖長期低迷，前景不確定，但習近平受市場影響的程度極低。

川普十四日在白宮受訪時談及美中貿易爭端，他說，「我和習近平有很好的關係，但有時他會有點焦躁」。川普承認中方近期稀土出口管制到最新航運制裁行動的嚴重性，但他捍衛自己的經濟策略，宣稱「我們國家比以往任何時候更成功」。

接近北京決策過程人士透露，習近平的強硬是因為他相信川普最終會屈服讓步，這種信心源自五月達成的美中貿易休戰協議，當時川普對中國產品加徵超過百分一百關稅，在中方用稀土磁鐵作籌碼後讓步。

知情人士透露，美國駐中國大使龐德偉一直在安排財政部長貝森特與中國副總理何立峰通話，關注焦點現在轉向預期月底在南韓舉行的川習會。