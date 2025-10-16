川普嗆停購大陸食用油 報復陸方不買黃豆「敵對行為」

美中貿易情勢持續升溫，美國總統川普十四日表示，他考慮對中國採取報復性的貿易行動，包括停止採購中國食用油；白宮國家經濟會議主席哈塞特表示，中國一貫的霸凌策略對美國沒有用，呼籲中國必須上談判桌與美國溝通。

川普十四日在社群平台表示，他相信中國是有目的性地選擇不購買美國黃豆，讓美國黃豆農民遭遇困難，這是經濟上的敵對行為。

川普說，美方正考慮報復行動，包括終結中國食用油和其他產品貿易；他說，美國可輕易生產食用油，無須向中國購買。

哈塞特：川普願談生意、也善談判

哈塞特十四日接受福斯新聞網訪問表示，中國上周的確對美國使用了傳統的霸凌策略，不但在川習會前夕告訴媒體，他們要封鎖稀土，也不願接聽美方電話說明情況；中國的手段是他們一貫霸凌手法，但對美國沒用。

美國貿易代表葛里爾十四日接受ＣＮＢＣ專訪時則透露，美中官員本周一已在華盛頓舉行工作層級會談，他認為雙方仍有機會解決關鍵礦物出口限制的爭端。

針對美國是否會對大陸商品加徵百分之一百關稅，葛里爾表示，「這很大程度上取決於中國人的行動，是他們選擇讓局勢大幅升級」。

葛里爾說：「我們認為仍有機會解決問題，但不能允許中國維持這樣的制度，讓他們對全球的高科技供應鏈擁有否決權。我想他們已經發現自己太過分了」。

哈塞特則說，川普永遠願意談生意也善於談判。他引述貝森特說，中國必須加入國際社群行列，而非擅自採取封鎖，並指中國經濟表現不佳，對美出口已減少超過一半，中國今年把很多應該賣給美國的產品賣到歐洲，但歐洲也面臨中國祭出的稀土管制，對中國經濟來說不是一件好事。

美國總統川普的關稅政策，讓黃豆最大買家大陸暫停下單。圖為馬里蘭州農民卸下卡車上的黃豆。（法新社）

哈塞特說，美方期待川普與中國國家主席習近平之間的好關係，以及對中國加入守法的國際社群的期待；不過，美國對中國也有很多籌碼，希望中國能夠回到談判桌，盡快與美國財政部長貝森特一起協調，讓事情取得進展。

貝森特：川普、習近平仍計畫會面

美國財政部長貝森特十五日表示，他預期美國總統川普仍會與中國國家主席習近平見面；貝森特也預告說，川普此趟亞洲行會先訪問日本，再前往南韓參加ＡＰＥＣ領袖峰會。他也會提前啟程與中方代表見面。

貝森特說，川普與習近平之間有非常好的關係，他們對彼此的信任也是美中情勢尚未升溫的原因。他相信美中情勢仍有機會降溫，貝森特並指出，美國有比稀土更強大的反制手段。

路透日前報導指出，馬來西亞外交部長哈山預告川普預計廿六日訪問馬來西亞，將與大馬共同見證泰國和柬埔寨簽訂停火協議。