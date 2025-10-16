聽新聞
0:00 / 0:00

大陸航空業 籲美撤銷「禁飛俄領空」命令

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導
大陸多家航空公司聯合致信美國運輸部，要求停止實施禁飛俄國領空的命令。圖為中國國際航空的客機。 （路透）
大陸多家航空公司聯合致信美國運輸部，要求停止實施禁飛俄國領空的命令。圖為中國國際航空的客機。 （路透）

美中貿易摩擦升溫之際，美國政府上周提議禁止大陸航空公司的美國航線飛越俄羅斯領空，最快下月生效。多家大陸主要航空公司近日聯合致信美國運輸部，要求停止實施此禁令。

大陸外交部發言人林劍昨表示，美方對大陸航空公司運營施加限制，不利兩國人員往來，也損害自身利益。他並指，美國公眾也提出了大量反對意見，中方支持大陸企業維護自身合法權益。

美國運輸部九日發布擬議命令稱，美國航空公司長期對大陸航空公司飛越俄羅斯領空的安排表示不滿，理由是對方得以縮短航程、減少燃油消耗、降低成本，從而獲得明顯優勢。美國運輸部指，已給大陸航空公司兩天時間回應這項提案，最終命令最快可能在十一月生效。

路透昨報導，中國國際航空、東方航空、南方航空等六家大陸主要航空公司十四日呼籲美國政府停止這項禁令。東航在文件中指出，此舉可能會讓飛行時間延長兩到三小時，顯著增加轉機延誤的風險，並導致燃油消耗上升。

中國國航和南航則說，這項決定將對大量中美乘客造成不利影響，「他們的旅行計畫將被破壞」。同時，美國聯合航空點名呼籲美國政府將該禁令擴大至香港國泰航空，指其美國航線也途經俄羅斯領空，及其他香港航空公司。

自從俄羅斯二○二二年三月入侵烏克蘭後，俄國與美國互相禁止對方航空公司飛入己方領空。由於大陸航空公司不受俄羅斯領空禁飛限制，被視為利用此一優勢在國際航線上擴大市場份額。據報導，美國航空協會、達美航空、美國聯合航空等對美國運輸部新措施表示讚賞，並呼籲繼續維持美國和大陸航空公司客運航班數量的平衡。

關稅 川普 俄羅斯 航線 航空公司 美國航空 國泰航空 美中 中美 航班

延伸閱讀

美中貿易情勢升溫 白宮官員：中國霸凌手法對美國沒用

南下的北極熊：俄羅斯幫助中國進行侵台準備，並且強化與東亞政經互動

大陸不買美國大豆 川普威脅停買陸食用油…誰比較受傷？

詆毀他就不准到美國？6外國人網上「詆毀柯克」 美國國務院吊銷簽證

相關新聞

中共駐美大使：關稅、貿易戰 只會兩敗俱傷

美中貿易衝突再起，大陸駐美大使謝鋒指出，關稅、貿易戰只會兩敗俱傷。盼美方回歸理性。同時，謝鋒強調台灣問題是對中美關係最具顛覆性的問題，美方務必恪守一個中國原則，停止錯誤信號。

美媒：習近平賭川普「難忍股市大跌」 自認找到美方弱點

華爾街日報十四日報導，美中貿易戰再度激化，但北京認為已找到華府的致命弱點，就是美國總統川普對股市的癡迷。

大陸航空業 籲美撤銷「禁飛俄領空」命令

美中貿易摩擦升溫之際，美國政府上周提議禁止大陸航空公司的美國航線飛越俄羅斯領空，最快下月生效。多家大陸主要航空公司近日聯合致信美國運輸部，要求停止實施此禁令。

川普嗆停購大陸食用油 報復陸方不買黃豆「敵對行為」

美中貿易情勢持續升溫，美國總統川普十四日表示，他考慮對中國採取報復性的貿易行動，包括停止採購中國食用油；白宮國家經濟會議主席哈塞特表示，中國一貫的霸凌策略對美國沒有用，呼籲中國必須上談判桌與美國溝通。

美媒稱習賭川普難忍美中長期經濟衝突 貝森特駁斥

美國財經媒體CNBC在15日報導，美國財政部長貝森特當天堅稱，美國不會因為股市波動改變對中國大陸的貿易談判立場。

證實李成鋼曾嗆美國 美財長：他不請自來、以為自己是戰狼

金融時報14日報導指出，中國上周突加強稀土出口管制，令美方措手不及，並稱中方貿易談判代表李成鋼態度強硬挑釁，還曾嗆美國如...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。