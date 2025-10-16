大陸航空業 籲美撤銷「禁飛俄領空」命令

美中貿易摩擦升溫之際，美國政府上周提議禁止大陸航空公司的美國航線飛越俄羅斯領空，最快下月生效。多家大陸主要航空公司近日聯合致信美國運輸部，要求停止實施此禁令。

大陸外交部發言人林劍昨表示，美方對大陸航空公司運營施加限制，不利兩國人員往來，也損害自身利益。他並指，美國公眾也提出了大量反對意見，中方支持大陸企業維護自身合法權益。

美國運輸部九日發布擬議命令稱，美國航空公司長期對大陸航空公司飛越俄羅斯領空的安排表示不滿，理由是對方得以縮短航程、減少燃油消耗、降低成本，從而獲得明顯優勢。美國運輸部指，已給大陸航空公司兩天時間回應這項提案，最終命令最快可能在十一月生效。

路透昨報導，中國國際航空、東方航空、南方航空等六家大陸主要航空公司十四日呼籲美國政府停止這項禁令。東航在文件中指出，此舉可能會讓飛行時間延長兩到三小時，顯著增加轉機延誤的風險，並導致燃油消耗上升。

中國國航和南航則說，這項決定將對大量中美乘客造成不利影響，「他們的旅行計畫將被破壞」。同時，美國聯合航空點名呼籲美國政府將該禁令擴大至香港國泰航空，指其美國航線也途經俄羅斯領空，及其他香港航空公司。

自從俄羅斯二○二二年三月入侵烏克蘭後，俄國與美國互相禁止對方航空公司飛入己方領空。由於大陸航空公司不受俄羅斯領空禁飛限制，被視為利用此一優勢在國際航線上擴大市場份額。據報導，美國航空協會、達美航空、美國聯合航空等對美國運輸部新措施表示讚賞，並呼籲繼續維持美國和大陸航空公司客運航班數量的平衡。