美媒：陸方抓到弱點 態度強硬

美國媒體指出，中國大陸在貿易談判採取強硬態度，是因認為已找到華府弱點：美國總統川普對股市的執著。隨貿易戰不斷升級衝擊美股，將迫使川普坐上談判桌。

不過美國財長貝森特15日接受CNBC專訪時否認此說法，表示美國不會因為股市波動就改變對中國的協商立場。

接近北京決策層級的人士透露，大陸國家主席習近平認為，美國經濟無法承受美中長期貿易衝突，因為不斷升級的貿易戰將重創市場，就像今年4月川普宣布「解放日」對等關稅後，中國出手反擊的情況。

知情人士說，大陸認定川普最終會屈服並讓步的信心，是來自美中今年5月中旬達成的貿易休戰協議。當時川普也曾揚言對中國產品徵收超過100%關稅，但中國利用限制稀土出口，迫使川普讓步。

知情人士透露，美國駐中國大使龐德偉一直在努力安排貝森特與中國國務院副總理何立峰通話，焦點現在轉向月底在南韓的亞太經合會（APEC）場邊，預料將舉行的川習會。

川普積極行使行政權，股市始終是他少數制衡手段之一。川普常以股市為經濟政策的即時指標，並在社群媒體吹捧股市創新高，將功勞歸於政府的放鬆管制與減稅等政策。相反地，當股市波動，特別是對激進貿易政策作出反應時，他通常會退讓，或改提新交易方案。

大陸官員也看到了貿易戰加劇、暴露出美國經濟的可能弱點。相較下，雖然大陸經濟也陷入長期不景氣，房市低迷、債務不斷攀升及消費者信心減弱，但習近平不太受市場低迷影響。