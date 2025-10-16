快訊

美媒：陸方抓到弱點 態度強硬

經濟日報／ 編譯周辰陽／綜合外電

美國媒體指出，中國大陸在貿易談判採取強硬態度，是因認為已找到華府弱點：美國總統川普對股市的執著。隨貿易戰不斷升級衝擊美股，將迫使川普坐上談判桌。

不過美國財長貝森特15日接受CNBC專訪時否認此說法，表示美國不會因為股市波動就改變對中國的協商立場。

接近北京決策層級的人士透露，大陸國家主席習近平認為，美國經濟無法承受美中長期貿易衝突，因為不斷升級的貿易戰將重創市場，就像今年4月川普宣布「解放日」對等關稅後，中國出手反擊的情況。

知情人士說，大陸認定川普最終會屈服並讓步的信心，是來自美中今年5月中旬達成的貿易休戰協議。當時川普也曾揚言對中國產品徵收超過100%關稅，但中國利用限制稀土出口，迫使川普讓步。

知情人士透露，美國駐中國大使龐德偉一直在努力安排貝森特與中國國務院副總理何立峰通話，焦點現在轉向月底在南韓的亞太經合會（APEC）場邊，預料將舉行的川習會。

川普積極行使行政權，股市始終是他少數制衡手段之一。川普常以股市為經濟政策的即時指標，並在社群媒體吹捧股市創新高，將功勞歸於政府的放鬆管制與減稅等政策。相反地，當股市波動，特別是對激進貿易政策作出反應時，他通常會退讓，或改提新交易方案。

大陸官員也看到了貿易戰加劇、暴露出美國經濟的可能弱點。相較下，雖然大陸經濟也陷入長期不景氣，房市低迷、債務不斷攀升及消費者信心減弱，但習近平不太受市場低迷影響。

川普嗆停購大陸食用油 報復陸方不買黃豆「敵對行為」

美中貿易情勢持續升溫，美國總統川普十四日表示，他考慮對中國採取報復性的貿易行動，包括停止採購中國食用油；白宮國家經濟會議主席哈塞特表示，中國一貫的霸凌策略對美國沒有用，呼籲中國必須上談判桌與美國溝通。

美最高法院即將審理關稅訴訟 川普：我可能出席旁聽

川普政府的關稅訴訟即將在美國最高法院展開辯論，美國總統川普15日稱這是美國史上最重要的訴訟；川普說，他有可能出席旁聽。

巴西、印度抱團 應對關稅衝擊

在川普發動的貿易戰中，兩大受創最深的新興經濟體正在深化關係，期望建立起統一戰線，以便更有辦法因應美國政策，並開拓新市場，...

中共駐美大使：關稅、貿易戰 只會兩敗俱傷

美中貿易衝突再起，大陸駐美大使謝鋒指出，關稅、貿易戰只會兩敗俱傷。盼美方回歸理性。同時，謝鋒強調台灣問題是對中美關係最具顛覆性的問題，美方務必恪守一個中國原則，停止錯誤信號。

美媒：習近平賭川普「難忍股市大跌」 自認找到美方弱點

華爾街日報十四日報導，美中貿易戰再度激化，但北京認為已找到華府的致命弱點，就是美國總統川普對股市的癡迷。

大陸航空業 籲美撤銷「禁飛俄領空」命令

美中貿易摩擦升溫之際，美國政府上周提議禁止大陸航空公司的美國航線飛越俄羅斯領空，最快下月生效。多家大陸主要航空公司近日聯合致信美國運輸部，要求停止實施此禁令。

