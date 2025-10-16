川普揚言停買大陸食用油 報復北京不買黃豆

美國總統川普14日抨擊中國大陸，暫停採購美國黃豆為「經濟敵對行為」，揚言考慮停止與大陸之間的食用油等產品貿易往來，增添全球兩大經濟體之間的貿易緊張。美國貿易代表葛里爾則說，川普仍可能在11月1日或之前就對大陸產品加徵100%關稅，取決於北京在稀土爭端中採取的下一步。

川普在自家社群平台Truth Social發文說：「我相信中國刻意不採購我們的黃豆、導致我們的黃豆農民陷入困境，是一種經濟敵對行為，我們正考慮終止與中國在食用油及其他貿易的業務往來，做為報復，例如我們能輕易自己生產食用油，沒必要從中國買」。

美中黃豆與食用油貿易

葛里爾同日接受CNBC專訪時表示，美中資深層級官員13日已討論最近緊張局勢，預測美中因出口管制而升高的貿易緊張將趨緩，「我們和他們已相當成功找到往前走的路，所以我認為我們能找到解方」。

他也說，川普和大陸國家主席習近平仍計劃10月底於南韓的亞太經濟合作會議（APEC）峰會會面，但這些計畫可能會依情勢發展改變，「無論能否舉行，我都不想幫我們或中方預先做出承諾。但我認為，有機會能夠談一談是合理的」。

不過葛里爾表示，川普仍有可能在11月1日或之前就對大陸出口商品加徵100%關稅，「這很大程度取決於中國人的行動」，「是他們選擇讓局勢大幅升級」。他說，在13日會議中，中方對出口管制目標的說法前後矛盾，一方面稱是要報復美國的其他措施，另一方面又聲稱是出於國家安全考量，但「兩者不能並存」。

他說，北京方面可能難以找到「下台階」，「我們認為仍有機會解決問題，但不能允許中國維持這樣的制度，讓他們對全球高科技供應鏈擁有否決權。我想他們已意識到自己太超過了」。

葛里爾強調美方也有籌碼，且大陸經濟高度依賴出口、房地產價值下滑，且面臨高失業率，「雙方都有籌碼。若有必要，我們可以實施自己的出口管制。但這不是我們要做的。我們正試圖與中國保持良好關係，因此我們需要他們做出改變」。