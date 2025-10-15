美媒稱習賭川普難忍美中長期經濟衝突 貝森特駁斥

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
美國財政部長貝森特15日在華府舉行的國際貨幣基金（IMF）與世界銀行（World Bank）會議場邊出席記者會。路透
美國財政部長貝森特15日在華府舉行的國際貨幣基金（IMF）與世界銀行（World Bank）會議場邊出席記者會。路透

美國財經媒體CNBC在15日報導，美國財政部長貝森特當天堅稱，美國不會因為股市波動改變對中國大陸的貿易談判立場。

貝森特接受CNBC「投資美國論壇」（Invest in America Forum）專訪說，不會因為股市會下跌而談判，也不會因此避免對北京採取強硬措施，「我們會談判是因為我們正在做對美國經濟最有利的事」。

貝森特也駁斥華爾街日報14日一篇報導，其內容提到中國國家主席習近平「正押注美國經濟無法承受長期貿易衝突」。貝森特批評該報導「糟糕」，指控該報抄錄中共說法。

川普10日揚言11月起將對中國輸美產品加徵100%關稅，以報復中國新宣布的稀土出口管制，股市當天大跌。其後在上周末，川普語氣似乎緩和，股市13日出現反彈。川普14日又對中國發出貿易威脅，指責北京不買美國大豆，標普500指數其後在收盤前下跌。

貝森特15日說，川普雖喜歡股市高漲，但他相信股市會漲是因為好的政策。

另據法新社和路透15日報導，貝森特當天另在記者會上形容北京的稀土出口管制是「中國對抗世界」，表示這對美國的盟友是清楚訊號，即「我們必須合作，我們也將合作」。貝森特說，「我們不想脫鉤，我們應合作來盡快讓我們的供應鏈從中國去風險化並多元化」。

貝森特還說，美國準備好因中國購買俄羅斯石油，而對中國施加關稅，但美國的歐洲盟友必須願意參與這類行動。

關稅 川普

延伸閱讀

大陸不買美國大豆 川普威脅停買陸食用油…誰比較受傷？

謝金河：川普帶來新的驚嚇 全球股市的修正

川普質疑波士頓治安 威脅要讓FIFA轉移世足賽事

美中貿易戰再度激化 華爾街日報：習近平深信川普受不了美股大跌

相關新聞

川普嗆停購大陸食用油 報復陸方不買黃豆「敵對行為」

美中貿易情勢持續升溫，美國總統川普十四日表示，他考慮對中國採取報復性的貿易行動，包括停止採購中國食用油；白宮國家經濟會議主席哈塞特表示，中國一貫的霸凌策略對美國沒有用，呼籲中國必須上談判桌與美國溝通。

美媒稱習賭川普難忍美中長期經濟衝突 貝森特駁斥

美國財經媒體CNBC在15日報導，美國財政部長貝森特當天堅稱，美國不會因為股市波動改變對中國大陸的貿易談判立場。

證實李成鋼曾嗆美國 美財長：他不請自來、以為自己是戰狼

金融時報14日報導指出，中國上周突加強稀土出口管制，令美方措手不及，並稱中方貿易談判代表李成鋼態度強硬挑釁，還曾嗆美國如...

夾在貿易戰之間？美企平衡術難拿捏 憂「表現太親中」恐激怒白宮

在中國這個重要的智能手機市場，蘋果面對來自中國本土品牌日益激烈的競爭。與此同時，蘋果公司正在將部分iPhone生產轉移到其...

美韓貿易談判有進度！美財長曝接近完成「魔鬼藏在細節中」 再點另外3國

美國財政部長貝森特15日預告說，美國即將與南韓完成貿易談判，稱雙方將解決小問題，並點名美國與加拿大、墨西哥和印度的談判進...

馬來西亞預計與美談半導體等產業關稅 擬下周東協領袖峰會簽協議

馬來西亞官方媒體馬新社（Bernama）今天引述貿易部長說法報導，馬來西亞下週將於東南亞國家協會（ASEAN）峰會期間，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。