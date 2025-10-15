美媒稱習賭川普難忍美中長期經濟衝突 貝森特駁斥

美國財經媒體CNBC在15日報導，美國財政部長貝森特當天堅稱，美國不會因為股市波動改變對中國大陸的貿易談判立場。

貝森特接受CNBC「投資美國論壇」（Invest in America Forum）專訪說，不會因為股市會下跌而談判，也不會因此避免對北京採取強硬措施，「我們會談判是因為我們正在做對美國經濟最有利的事」。

貝森特也駁斥華爾街日報14日一篇報導，其內容提到中國國家主席習近平「正押注美國經濟無法承受長期貿易衝突」。貝森特批評該報導「糟糕」，指控該報抄錄中共說法。

川普10日揚言11月起將對中國輸美產品加徵100%關稅，以報復中國新宣布的稀土出口管制，股市當天大跌。其後在上周末，川普語氣似乎緩和，股市13日出現反彈。川普14日又對中國發出貿易威脅，指責北京不買美國大豆，標普500指數其後在收盤前下跌。

貝森特15日說，川普雖喜歡股市高漲，但他相信股市會漲是因為好的政策。

另據法新社和路透15日報導，貝森特當天另在記者會上形容北京的稀土出口管制是「中國對抗世界」，表示這對美國的盟友是清楚訊號，即「我們必須合作，我們也將合作」。貝森特說，「我們不想脫鉤，我們應合作來盡快讓我們的供應鏈從中國去風險化並多元化」。

貝森特還說，美國準備好因中國購買俄羅斯石油，而對中國施加關稅，但美國的歐洲盟友必須願意參與這類行動。