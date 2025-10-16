巴西、印度抱團 應對關稅衝擊
在川普發動的貿易戰中，兩大受創最深的新興經濟體正在深化關係，期望建立起統一戰線，以便更有辦法因應美國政策，並開拓新市場，避開關稅。
彭博資訊報導，本周，巴西和印度的政府官員和商界高管齊聚新德里，尋求建立新的合作關係，將兩國目前120億美元的貿易夥伴關係，擴大兩倍。經濟學家之前警告稱，川普的政策可能會使兩國經濟成長率下降約1個百分點。巴西與印度將討論在農業、生物燃料和國防等領域建立潛在合作夥伴關係。
報導指出，巴西總統魯拉與印度總理莫迪之間日益緊密的夥伴關係，是全球格局重新調整的最明顯例證之一。白宮破壞了延續數十年的合作關係和商業慣例。另外美國外交政策的調整，也促使印度與中國關係回暖，並推動南方共同市場和歐盟簽署了一項長期未能達成的貿易協議。
雖然莫迪和盧拉都在致力於提高在華盛頓的地位，但也同時增加其他籌碼，以因應川普帶來的壓力。
華盛頓諮詢公司Arko International的負責人狄‧阿拉高表示，「川普的貿易戰促使全球貿易格局全面重組」，「儘管每個人都想解決與美國之間的問題，但大家都擔心川普政府的行事方式，可能會成為長期趨勢。」
