巴西、印度抱團 應對關稅衝擊

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

川普發動的貿易戰中，兩大受創最深的新興經濟體正在深化關係，期望建立起統一戰線，以便更有辦法因應美國政策，並開拓新市場，避開關稅

彭博資訊報導，本周，巴西和印度的政府官員和商界高管齊聚新德里，尋求建立新的合作關係，將兩國目前120億美元的貿易夥伴關係，擴大兩倍。經濟學家之前警告稱，川普的政策可能會使兩國經濟成長率下降約1個百分點。巴西與印度將討論在農業、生物燃料和國防等領域建立潛在合作夥伴關係。

報導指出，巴西總統魯拉與印度總理莫迪之間日益緊密的夥伴關係，是全球格局重新調整的最明顯例證之一。白宮破壞了延續數十年的合作關係和商業慣例。另外美國外交政策的調整，也促使印度與中國關係回暖，並推動南方共同市場和歐盟簽署了一項長期未能達成的貿易協議。

雖然莫迪和盧拉都在致力於提高在華盛頓的地位，但也同時增加其他籌碼，以因應川普帶來的壓力。

華盛頓諮詢公司Arko International的負責人狄‧阿拉高表示，「川普的貿易戰促使全球貿易格局全面重組」，「儘管每個人都想解決與美國之間的問題，但大家都擔心川普政府的行事方式，可能會成為長期趨勢。」

大陸不買美國大豆 川普威脅停買陸食用油…誰比較受傷？

謝金河：川普帶來新的驚嚇 全球股市的修正

川普質疑波士頓治安 威脅要讓FIFA轉移世足賽事

美中貿易戰再度激化 華爾街日報：習近平深信川普受不了美股大跌

川普嗆停購大陸食用油 報復陸方不買黃豆「敵對行為」

美中貿易情勢持續升溫，美國總統川普十四日表示，他考慮對中國採取報復性的貿易行動，包括停止採購中國食用油；白宮國家經濟會議主席哈塞特表示，中國一貫的霸凌策略對美國沒有用，呼籲中國必須上談判桌與美國溝通。

中共駐美大使：關稅、貿易戰 只會兩敗俱傷

美中貿易衝突再起，大陸駐美大使謝鋒指出，關稅、貿易戰只會兩敗俱傷。盼美方回歸理性。同時，謝鋒強調台灣問題是對中美關係最具顛覆性的問題，美方務必恪守一個中國原則，停止錯誤信號。

美媒：習近平賭川普「難忍股市大跌」 自認找到美方弱點

華爾街日報十四日報導，美中貿易戰再度激化，但北京認為已找到華府的致命弱點，就是美國總統川普對股市的癡迷。

大陸航空業 籲美撤銷「禁飛俄領空」命令

美中貿易摩擦升溫之際，美國政府上周提議禁止大陸航空公司的美國航線飛越俄羅斯領空，最快下月生效。多家大陸主要航空公司近日聯合致信美國運輸部，要求停止實施此禁令。

美媒稱習賭川普難忍美中長期經濟衝突 貝森特駁斥

美國財經媒體CNBC在15日報導，美國財政部長貝森特當天堅稱，美國不會因為股市波動改變對中國大陸的貿易談判立場。

