美財長貝森特：若北京延後管制稀土 美方可能延後加徵100%關稅

美國財政部長貝森特提議，延後對陸商品加徵更高關稅，換取北京政府延期實施近來宣布的稀土管制。

美中在今年初同意貿易戰休戰90天，暫緩加徵最高145%的關稅，最新休兵期限到11月為止。如今川普當局打算阻止中國新的稀土出口管制上路，祭出誘因讓中方停手，同時威脅北京若不這麼做，將面臨嚴厲懲罰。

貝森特在被問到美方是否可能延後對中國大陸加徵100%關稅時表示，若北京同意延後稀土管制，美方有可能延長貿易休兵期。

貝森特在華府接受記者訪問時說，相關事宜將在未來幾周進行談判，他並表示，美中元首將於南韓APEC會面。

中方宣布新稀土管制後，美國總統川普揚言要在11月1日前對陸商品加徵100%關稅，並可能取消與中國國家主席習近平會面。