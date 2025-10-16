美財長樂觀看美中貿易談判 稱川普仍想會習近平
美中兩國近日因為稀土出口問題而升高貿易緊張局勢後，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）今天指出，他對於跟北京當局的貿易談判「抱持樂觀態度」。
貝森特在財經媒體CNBC籌辦的一場活動中表示：「我很樂觀，我們目前正進行非常高層級的溝通…已經有了很多接觸。」
貝森特說道，雙方還在國際貨幣基金（InternationalMonetary Fund）和世界銀行（World Bank）年會的場邊舉行工作層級會談。
他更提到，美國總統川普（Donald Trump）仍計劃於不久的將來會晤中國國家主席習近平。
亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會將於本月底在韓國召開，預計川普與習近平會在那時見面。
但中國上週宣布升級稀土出口管制措施後，川普一度揚言要取消跟習近平的會晤。
貝森特則向CNBC強調，兩位領導人「關係相當好」。
他今天也抨擊北京當局的稀土出口管制措施是「中國對抗全世界」，並矢言華府及其盟邦不會受到指揮或控制。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言