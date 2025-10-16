美財長樂觀看美中貿易談判 稱川普仍想會習近平

美中兩國近日因為稀土出口問題而升高貿易緊張局勢後，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）今天指出，他對於跟北京當局的貿易談判「抱持樂觀態度」。

貝森特在財經媒體CNBC籌辦的一場活動中表示：「我很樂觀，我們目前正進行非常高層級的溝通…已經有了很多接觸。」

貝森特說道，雙方還在國際貨幣基金（InternationalMonetary Fund）和世界銀行（World Bank）年會的場邊舉行工作層級會談。

他更提到，美國總統川普（Donald Trump）仍計劃於不久的將來會晤中國國家主席習近平。

亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會將於本月底在韓國召開，預計川普與習近平會在那時見面。

但中國上週宣布升級稀土出口管制措施後，川普一度揚言要取消跟習近平的會晤。

貝森特則向CNBC強調，兩位領導人「關係相當好」。

他今天也抨擊北京當局的稀土出口管制措施是「中國對抗全世界」，並矢言華府及其盟邦不會受到指揮或控制。