證實李成鋼曾嗆美國 美財長：他不請自來、以為自己是戰狼

金融時報14日報導指出，中國上周突加強稀土出口管制，令美方措手不及，並稱中方貿易談判代表李成鋼態度強硬挑釁，還曾嗆美國如果不照北京意願，將面臨慘痛代價；美國財政部長貝森特15日表示，他不知道李成鋼是不是獨立行動，並稱李成鋼可能自認為是戰狼。

中國大陸商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼於8月赴華府會見美方官員，討論中美經貿問題；金融時報近日報導，引述知情官員爆料，揭露中國商務部與財政部內鬥，已影響到美中談判，還指出，李成鋼曾在今夏美中貿易談判上對華府發出威脅，嗆美國如果不照北京形式，將面臨地獄之火（hellfire）。

貝森特和美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）15日舉行記者會，面對記者提問，貝森特證實此事，指他不知道李成鋼8月口出激烈的言詞，是不是獨立的行為；貝森特認為說，李成鋼有可能是不受控制的發言。

貝森特表示，美中之間展開4輪正式的貿易談判，雙方都表現出尊重的態度，但李成鋼非常不尊重人；貝森特說，李成鋼不請自來到華府，還聲稱如果美國針對停靠美國港口的中國船舶徵收港口費，中國將造成全球混亂。

貝森特表示，他不相信中國希望成為混亂製造者，不過中國過去有戰狼外交的傳統，也許李成鋼認為自己是戰狼。