證實李成鋼曾嗆美國 美財長：他不請自來、以為自己是戰狼

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國財政部長貝森特。歐新社
美國財政部長貝森特。歐新社

金融時報14日報導指出，中國上周突加強稀土出口管制，令美方措手不及，並稱中方貿易談判代表李成鋼態度強硬挑釁，還曾嗆美國如果不照北京意願，將面臨慘痛代價；美國財政部長貝森特15日表示，他不知道李成鋼是不是獨立行動，並稱李成鋼可能自認為是戰狼。

中國大陸商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼於8月赴華府會見美方官員，討論中美經貿問題；金融時報近日報導，引述知情官員爆料，揭露中國商務部與財政部內鬥，已影響到美中談判，還指出，李成鋼曾在今夏美中貿易談判上對華府發出威脅，嗆美國如果不照北京形式，將面臨地獄之火（hellfire）。

貝森特和美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）15日舉行記者會，面對記者提問，貝森特證實此事，指他不知道李成鋼8月口出激烈的言詞，是不是獨立的行為；貝森特認為說，李成鋼有可能是不受控制的發言。

貝森特表示，美中之間展開4輪正式的貿易談判，雙方都表現出尊重的態度，但李成鋼非常不尊重人；貝森特說，李成鋼不請自來到華府，還聲稱如果美國針對停靠美國港口的中國船舶徵收港口費，中國將造成全球混亂。

貝森特表示，他不相信中國希望成為混亂製造者，不過中國過去有戰狼外交的傳統，也許李成鋼認為自己是戰狼。

關稅 川普 貝森特 美中貿易談判

延伸閱讀

稀土戰！美稱加徵100%關稅與否全看北京做法 陸：一邊談一邊恐嚇

川普威脅對中國加徵100％關稅 美貿易代表：視北京行動而定

美貿易代表：是否加徵100%關稅 取決北京下一步

美財長暗示北京內鬥影響美中談判！傳陸貿易代表曾嗆美將受「地獄火」

相關新聞

美韓貿易談判有進度！美財長曝接近完成「魔鬼藏在細節中」 再點另外3國

美國財政部長貝森特15日預告說，美國即將與南韓完成貿易談判，稱雙方將解決小問題，並點名美國與加拿大、墨西哥和印度的談判進...

證實李成鋼曾嗆美國 美財長：他不請自來、以為自己是戰狼

金融時報14日報導指出，中國上周突加強稀土出口管制，令美方措手不及，並稱中方貿易談判代表李成鋼態度強硬挑釁，還曾嗆美國如...

夾在貿易戰之間？美企平衡術難拿捏 憂「表現太親中」恐激怒白宮

在中國這個重要的智能手機市場，蘋果面對來自中國本土品牌日益激烈的競爭。與此同時，蘋果公司正在將部分iPhone生產轉移到其...

馬來西亞預計與美談半導體等產業關稅 擬下周東協領袖峰會簽協議

馬來西亞官方媒體馬新社（Bernama）今天引述貿易部長說法報導，馬來西亞下週將於東南亞國家協會（ASEAN）峰會期間，...

美中貿易情勢升溫 白宮官員：中國霸凌手法對美國沒用

美中貿易戰情勢再度升溫，白宮國家經濟會議（NEC）主席哈塞特（Kevin Hassett）14日表示，中國一貫的霸凌策略...

美中貿易戰再度激化 華爾街日報：習近平深信川普受不了美股大跌

《華爾街日報》14日報導，美中貿易戰再度激化，但北京認為已經找到華府的致命弱點：美國總統川普對股市的痴迷。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。