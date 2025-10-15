夾在貿易戰之間？美企平衡術難拿捏 憂「表現太親中」恐激怒白宮

路透社援引一位政府事務顧問表示，美國企業會擔心因表現得過於親華而激怒白宮，與此同時，他們也在努力避免在北京面前顯得不真誠。示意圖／AI生成
（德國之聲中文網）在中國這個重要的智能手機市場，蘋果面對來自中國本土品牌日益激烈的競爭。與此同時，蘋果公司正在將部分iPhone生產轉移到其他國家，以避免美國針對中國的關稅

此外，科技巨頭蘋果也已經向華盛頓做出投資承諾。今年8月，庫克贈送給川普一份特別的禮物：底座為24K純金、上面有蘋果標識和「美國制造」字樣的玻璃擺件。

優秀的平衡術

路透社援引一位政府事務顧問表示，美國企業會擔心因表現得過於親華而激怒白宮，與此同時，他們也在努力避免在北京面前顯得不真誠，因為他們已承諾「立足中國，服務中國」。

研究公司IDC周三宣布，得益於新款iPhone 17的推出，蘋果公司第三季度在中國的銷量增長了0.6%，達到1080萬。而同期中國智能手機市場需求低迷，整體市場萎縮了0.6%。

中國駐美國大使謝鋒周二在華盛頓的一場活動中表示：「工商界一直是中美關係的穩定器和務實合作的推動者。」他也表示，「大量美企選擇中國，並且正在使兩國和世界受益。」

