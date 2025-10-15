美韓貿易談判有進度！美財長曝接近完成「魔鬼藏在細節中」 再點另外3國

美國財政部長貝森特15日預告說，美國即將與南韓完成貿易談判，稱雙方將解決小問題，並點名美國與加拿大、墨西哥和印度的談判進度有進度。

貝森特15日參加由CNBC主辦的「投資美國論壇」（Invest in America）表示，美國正與南韓完成貿易談判，魔鬼藏在細節當中，不過美韓正在解決細節上的小問題。

貝森特表示，本周在華府舉行的世界銀行和國際貨幣基金組織周，各國都有代表出席；他先點名加拿大總理卡尼（Mark Carney）與美國總統川普日前有非常好的會面，認為美加談判已經回到正軌。

貝森特並表示，美國談判團隊正與墨西哥互動，美國也很快會與印度談。