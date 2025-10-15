快訊

狂喝3瓶金門高粱…通緝犯北車大廳性侵港女 警證實兩人為朋友關係

M5 MacBook Pro、iPad Pro蘋果3新品無預警登場！規格、定價一次看

臨時停火48小時！與阿富汗達成協議 巴基斯坦：停火是應對方要求

聽新聞
0:00 / 0:00

美韓貿易談判有進度！美財長曝接近完成「魔鬼藏在細節中」 再點另外3國

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國財政部長貝森特。歐新社
美國財政部長貝森特。歐新社

美國財政部長貝森特15日預告說，美國即將與南韓完成貿易談判，稱雙方將解決小問題，並點名美國與加拿大、墨西哥和印度的談判進度有進度。

貝森特15日參加由CNBC主辦的「投資美國論壇」（Invest in America）表示，美國正與南韓完成貿易談判，魔鬼藏在細節當中，不過美韓正在解決細節上的小問題。

貝森特表示，本周在華府舉行的世界銀行和國際貨幣基金組織周，各國都有代表出席；他先點名加拿大總理卡尼（Mark Carney）與美國總統川普日前有非常好的會面，認為美加談判已經回到正軌。

貝森特並表示，美國談判團隊正與墨西哥互動，美國也很快會與印度談。

關稅 川普 美國 貝森特 南韓 貿易談判

延伸閱讀

川習APEC峰會見面仍有譜？美財長曝川普「亞洲行」計畫：先訪問日本

美中貿易情勢升溫 白宮官員：中國霸凌手法對美國沒用

美財長暗示北京內鬥影響美中談判！傳陸貿易代表曾嗆美將受「地獄火」

川普開口要每年3500億美元！南韓財長直喊「只能拿出200億」

相關新聞

美韓貿易談判有進度！美財長曝接近完成「魔鬼藏在細節中」 再點另外3國

美國財政部長貝森特15日預告說，美國即將與南韓完成貿易談判，稱雙方將解決小問題，並點名美國與加拿大、墨西哥和印度的談判進...

馬來西亞預計與美談半導體等產業關稅 擬下周東協領袖峰會簽協議

馬來西亞官方媒體馬新社（Bernama）今天引述貿易部長說法報導，馬來西亞下週將於東南亞國家協會（ASEAN）峰會期間，...

美中貿易情勢升溫 白宮官員：中國霸凌手法對美國沒用

美中貿易戰情勢再度升溫，白宮國家經濟會議（NEC）主席哈塞特（Kevin Hassett）14日表示，中國一貫的霸凌策略...

美中貿易戰再度激化 華爾街日報：習近平深信川普受不了美股大跌

《華爾街日報》14日報導，美中貿易戰再度激化，但北京認為已經找到華府的致命弱點：美國總統川普對股市的痴迷。

川普關稅新目標是這國！不滿國防開支沒達標 怒斥「極不尊重」

美國總統川普14日警告，可能對西班牙祭出包括關稅在內的「貿易懲罰」，理由是馬德里未依北約新目標，將國防開支提升至GDP的...

川普威脅對中國加徵100％關稅 美貿易代表：視北京行動而定

美國貿易代表葛里爾14日接受CNBC專訪時表示，美國總統川普仍可能在11月1日或更早，對中國大陸商品加徵100%關稅，具...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。