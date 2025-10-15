快訊

34歲創作歌手罹罕病離世 症狀太像感冒「鼻塞、頭痛」易延誤治療

獨／無懼北市府施壓！北士科T17、T18動土儀式倒數計時 最快這2日啟動

北車大廳通緝犯公然性侵 馬籍遊客2樓目擊報案：很震驚竟無人發現

馬來西亞預計與美談半導體等產業關稅 擬下周東協領袖峰會簽協議

中央社／ 吉隆坡15日綜合外電報導
馬來西亞貿易部長東姑扎夫魯（圖）表示，他將與美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）商討半導體和其他尚未確定的產業關稅議題。路透資料照
馬來西亞貿易部長東姑扎夫魯（圖）表示，他將與美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）商討半導體和其他尚未確定的產業關稅議題。路透資料照

馬來西亞官方媒體馬新社（Bernama）今天引述貿易部長說法報導，馬來西亞下週將於東南亞國家協會（ASEAN）峰會期間，與美國商務部長就半導體等產業關稅舉行會談。

路透社報導，美國總統川普政府今年8月對馬來西亞出口到美國的商品課徵19%關稅，不過半導體等品項目前豁免，以待美國國家安全調查結果。

川普8月曾提議對進口晶片課徵100%關稅，但他表示，這不適用於已在美國設廠或計畫設廠的企業。

馬來西亞是全球第6大半導體出口國。馬來西亞先前警告，若美國取消半導體關稅豁免，恐將損及大馬競爭力，並對供應鏈造成壓力。

馬新社報導，馬來西亞貿易部長東姑扎夫魯（Tengku Zafrul Aziz）表示，他將與美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）商討半導體和其他尚未確定的產業關稅議題。

東姑扎夫魯說：「我將與盧特尼克討論，他下週也會出席東協領袖峰會。」東協領袖峰會將於26日至28日在馬來西亞首都吉隆坡舉行。

他表示，馬來西亞與美國目前正就最終關稅協議進行磋商，雙方預計於下週峰會期間簽署。

他還說，大馬農業、工業、製造業及對美貿易與投資相關領域，很可能都將因這項協議受益。

他透露另有數國預計也會在東協峰會期間與美國簽署貿易協議，但未進一步說明細節。

美國對依賴出口的東南亞國家設定的關稅稅率多為19%至20%，寮國和緬甸則遭課徵40%重稅，新加坡僅10%。

關稅 川普 半導體 美國 馬來西亞 東協

延伸閱讀

駁台灣模式掏空台灣 李淳：在野政治口水破壞台美互信

NBA／尼克拒放人！布朗森被列「非賣品」 不參與字母哥交易談判

NBA／「看起來相當痛苦」 尼克「鐵人」哈特熱身賽傳傷情

WSJ：輝達向阿聯供應AI晶片的交易陷停滯 黃仁勳感到沮喪

相關新聞

馬來西亞預計與美談半導體等產業關稅 擬下周東協領袖峰會簽協議

馬來西亞官方媒體馬新社（Bernama）今天引述貿易部長說法報導，馬來西亞下週將於東南亞國家協會（ASEAN）峰會期間，...

美中貿易情勢升溫 白宮官員：中國霸凌手法對美國沒用

美中貿易戰情勢再度升溫，白宮國家經濟會議（NEC）主席哈塞特（Kevin Hassett）14日表示，中國一貫的霸凌策略...

美中貿易戰再度激化 華爾街日報：習近平深信川普受不了美股大跌

《華爾街日報》14日報導，美中貿易戰再度激化，但北京認為已經找到華府的致命弱點：美國總統川普對股市的痴迷。

川普關稅新目標是這國！不滿國防開支沒達標 怒斥「極不尊重」

美國總統川普14日警告，可能對西班牙祭出包括關稅在內的「貿易懲罰」，理由是馬德里未依北約新目標，將國防開支提升至GDP的...

川普威脅對中國加徵100％關稅 美貿易代表：視北京行動而定

美國貿易代表葛里爾14日接受CNBC專訪時表示，美國總統川普仍可能在11月1日或更早，對中國大陸商品加徵100%關稅，具...

反擊不採購美國大豆 川普：考慮停止購買中國食用油

美中貿易情勢持續升溫，美國總統川普14日表示，他相信中國是有目的性地選擇不購買美國的大豆，讓美國的大豆農民遭遇困難；川普...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。