美中貿易情勢升溫 白宮官員：中國霸凌手法對美國沒用

美中貿易戰情勢再度升溫，白宮國家經濟會議（NEC）主席哈塞特（Kevin Hassett）14日表示，中國一貫的霸凌策略對美國沒有用，認為中國必須上談判桌與美國溝通。

中國大陸近日強化稀土出口管制，引發川普大為不滿，宣布擬自11月起向中國額外課徵100%關稅；川普政府也針對停靠美國港口的中國船舶徵收港口費，大陸對等反制，同樣對靠泊大陸港口的美國船舶收取特別港務費。

美國總統川普14日則社群網路「真實社群」（Truth Social）上表示，他相信中國是有目的性地選擇不購買美國的大豆，讓美國的大豆農民遭遇困難；川普說，這是經濟上的敵對行為（hostile act）。

川普指出，美方正考慮報復性行動，包括終結與中國攸關食用油和其他產品的貿易；川普舉例說，美國可以輕易生產食用油，無須向中國購買。

哈塞特14日晚間接受福斯新聞網的訪問，他表示，中國上周的確對美國使用了傳統的霸凌策略，不但在川習會前夕告訴媒體，他們要封鎖稀土，也不願接美方的電話說明情況；哈塞特表示，中國祭出的手段是他們一貫的霸凌手法，但對美國沒有用。

哈塞特說，美方期待川普與中國國家主席習近平之間的好關係，以及對中國加入守法的國際社群的期待，最後能夠有好結果；不過哈塞特也說，美國對中國也有很多籌碼，希望中國能夠回到談判桌，盡快與美國財政部長貝森特一起協調，讓事情取得進展。

至於川普態度沒有完全與中國強碰，哈塞特說，川普永遠願意談生意，也著有交易的藝術、善於談判；哈塞特引述貝森特說，中國必須加入國際社群的行列，而非擅自採取封鎖，並指出中國的經濟表現不佳，正面臨非常龐大的債務問題。

哈塞特說，中國必須回到談判桌與美國合作；他也認為，中國的舉動是出於差勁的經濟表現而出現的瘋狂；哈塞特指出，中國對美的出口已經減少超過一半，中國今年把很多應該賣給美國的產品賣到歐洲，但歐洲也面臨中國祭出的稀土管制，對中國的經濟來說不是一件好事。