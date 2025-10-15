美中貿易戰再度激化 華爾街日報：習近平深信川普受不了美股大跌

《華爾街日報》14日報導，美中貿易戰再度激化，但北京認為已經找到華府的致命弱點：美國總統川普對股市的痴迷。

接近北京決策圈人士透露，中國大陸國家主席習近平押注美國經濟無法承受美中長期貿易衝突。中方之所以堅持立場是因為相信不斷升級的貿易戰將重創市場，並預期市場可能再度崩潰的前景，終將迫使川普在預定舉行的川習會上進行談判。

川普積極行使行政權力，但股市始終是少數制衡手段之一。川普經常將股市視為經濟政策的即時指標，並在社群媒體上吹捧股市創新高，將功勞歸於政府的放鬆管制與減稅等政策。相反地，當股市波動，特別是對激進貿易政策作出反應時，他通常會退讓，或提出提出新交易方案。

儘管川普吹捧美國經濟的強勁，但中國官員則看到貿易戰中可能加劇的弱點，許多經濟學家警告，美國難以承受另一場重大美中貿易衝突。市場10日對中國新稀土限制及美國可能反制的劇烈負面反應，再次提醒外界美國經濟的脆弱性，也是北京試圖利用的漏洞。此外，雖然中國自身經濟長期低迷，面臨不確定前景，但習近平受市場低迷影響 的程度極低。

川普14日在白宮接受媒體訪問時談及美中貿易爭端，既表現出對習近平的個人友好，又保持公開對抗，並透過稱習近平為朋友的個人關係來描述貿易衝突。他說：「我和習近平有很好的關係」，隨後又補充道：「但有時他會有點焦躁。」

川普承認中方近期從新稀土出口管制到最新航運相關制裁等行動的嚴重性，並表示：「我們面臨很多打擊。」隨後，他轉而捍衛自己的經濟策略，回應市場下跌的擔憂，描繪美國對壓力的抵抗力，稱：「我們作為一個國家，比以往任何時候都更成功。」

接近北京決策過程的人士透露，習近平的強硬策略基於一種信念：川普最終會屈服並做出讓步，而不會動用華府自身的重要籌碼。這種信心來源於5月達成的美中貿易休戰協議。當時，川普對中國產品加徵超過100%的關稅，但在中方利用稀土磁鐵作為籌碼後讓步。

知情人士透露，美國駐中國大使龐德偉（David Perdue）一直在努力安排財政部長貝森特（Scott Bessent）與中國國務院副總理何立峰通話，關注焦點現在轉向預期在南韓慶州舉行的亞太經合會（APEC）舉行的川習會。

布魯金斯研究院中國中心主任、前資深國安官員何瑞恩（Ryan Hass）表示：「這次會晤本身就是訊息，不會有重大突破。習近平將利用會晤傳遞更大的穩定性與可預測性；川普可能會尋求稀土元素供應的保證。他們也可能宣布延長貿易休戰，以限制關稅升級。」