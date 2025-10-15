川普關稅新目標是這國！不滿國防開支沒達標 怒斥「極不尊重」

美國總統川普14日警告，可能對西班牙祭出包括關稅在內的「貿易懲罰」，理由是馬德里未依北約新目標，將國防開支提升至GDP的5%。他痛批此舉「極度不尊重」，並稱這對北約「非常不利」，這也是川普迄今在軍費議題上最嚴厲的表態。

川普在白宮受訪時表示：「我對西班牙非常不滿。他們是唯一沒有把數字提高到5%的國家。其他北約成員都提高到5%。我認為西班牙這麼做對北約非常不利。」他並補充，正在考慮「以關稅作為懲罰手段」。

新聞網站POLITICO報導，目前，西班牙是32個北約成員國中軍費占比最低的國家，2024年僅將GDP的1.3%用於國防，也是唯一未承諾將開支提高至5%的成員國。

不過，實際上目前僅有少數美國盟國已達到5%目標，如波蘭，這點與川普的說法稍有出入。根據北約協議，各國有時間至2035年前完成目標。

這並非川普首度因軍費對西班牙開砲，13日在埃及和平峰會提及這件事，川普詢問北約領袖是否「敦促總理桑傑士履行GDP承諾」。

桑傑士同日回國後受訪強調，西班牙將GDP的2％用於軍事支出，「已經夠多了」，並坦言與華府在這個議題上看法分歧，但強調與川普互動仍友好。