川普仍會對中加徵100%關稅？美貿易代表：取決於中國的下一步

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）。美聯社
美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）。美聯社

美國貿易代表葛里爾表示，美國總統川普仍有可能在11月1日或更早對中國大陸出口商品加徵100%的關稅，取決於北京在稀土爭端中採取的下一步。但他同時也承認，北京方面可能難以找到「下台階」。

葛里爾周二（14日）接受CNBC專訪時表示，「這很大程度上取決於中國人的行動」，「是他們選擇讓局勢大幅升級」。

中國上周宣布全面限制稀土出口，這會衝擊美國國防、科技、半導體與汽車產業。川普為予報復回應，宣布將對中國商品加徵100%關稅，疊加在平均55%的既有稅率之上。然而川普在本周初顯然又淡化先前言論。表示與中國「一切都會沒事」。

葛里爾透露，美中官員周一在華盛頓舉行工作層級會談，他認為雙方仍有機會解決關鍵礦物出口限制的爭端。

他說：「我們認為仍有機會解決問題，但我們不能允許中國維持這樣的制度，讓他們對全球高科技供應鏈擁有否決權。我想他們已經意識到自己太超過了。」

葛里爾指出，北京最近的措辭已經不再那麼好戰，不過他不願預測問題何時能化解，「我們只能看看事情會發展到什麼程度，對吧？我的意思是，他們現在很難找到台階下」。

關於「川習會」是否仍可能在10月底於南韓登場的亞太經濟合作會議（APEC）峰會會面，葛里爾表示，川普和中國國家主席習近平仍計劃會晤，但這些計畫可能會依情勢發展而改變，「無論能否舉行，我都不想幫我們或中方預先做出承諾。但我認為，有機會能夠談一談是合理的」。

美國股市上周五因川普威脅對中國加徵關稅而蒸發約2兆美元市值。葛里爾表示，白宮有在關注市場情勢，但政府更著重於透過將供應鏈帶回美國、降低對中國的依賴，來建立長期的經濟成功。

葛里爾說：「我們希望確保市場是根據適當的資訊做反應。你也見到市場本周穩定下來，因為大家意識到總統和他的團隊希望與中國合作。」

他表示，川普是個「擅長達成交易的人」，而且他和貝森特過去曾設法與中國方面找到一條前進的路。

葛里爾說，中國官員在周一的會議中，對出口限制措施的目說法前後矛盾，一方面稱這些措施是為了報復美國的其他措施，另一方面又聲稱是出於國家安全考量，然而，這「兩者不能並存」。

葛里爾表示，美方也有自己的籌碼，而且中國經濟高度依賴出口、房地產價值下滑，且面臨高失業率。他說：「雙方都有籌碼。如果有必要，我們可以實施自己的出口管制。但這不是我們要做的。我們正試圖與中國保持良好的關係，因此我們需要他們做出改變。」

關稅 川普

相關新聞

川普威脅對中國加徵100％關稅 美貿易代表：視北京行動而定

美國貿易代表葛里爾14日接受CNBC專訪時表示，美國總統川普仍可能在11月1日或更早，對中國大陸商品加徵100%關稅，具...

新聞眼／陸磨劍數年反制美 看誰扛不住

還沒等到美國總統川普說的「都會沒事的」，中美貿易戰的互徵港口費昨天已上路。中方這次似乎鐵了心，商務部不僅拒接美國貿易代表...

反擊不採購美國大豆 川普：考慮停止購買中國食用油

美中貿易情勢持續升溫，美國總統川普14日表示，他相信中國是有目的性地選擇不購買美國的大豆，讓美國的大豆農民遭遇困難；川普...

美中互徵港口費 圖解收費金額 比較雙方運力

美中貿易戰延燒到航運業，川普政府14日開始對停靠美國港口的中國船舶徵港口費，對象為中國航運公司旗下船舶及非中國航運公司中國製船舶。大陸對等反制，同日起對靠港的美國船舶收取特別港務費。

港口費爭議 美中又槓上了 川普 TACO 交易可能沒了 全球股市、油價下挫

美中貿易戰延燒至航運業，川普政府14日起對停靠美國港口的中國大陸船舶徵收港口費，大陸對等反制，同日起對靠泊大陸港口的美國...

美：陸要拖全球下水

中國大陸強力反擊美國的管制措施，美國財長貝森特也指責中國大陸對稀土與關鍵礦物實施全面出口管制，是企圖打擊全球經濟，再度推...

