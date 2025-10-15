川普仍會對中加徵100%關稅？美貿易代表：取決於中國的下一步

美國貿易代表葛里爾表示，美國總統川普仍有可能在11月1日或更早對中國大陸出口商品加徵100%的關稅，取決於北京在稀土爭端中採取的下一步。但他同時也承認，北京方面可能難以找到「下台階」。

葛里爾周二（14日）接受CNBC專訪時表示，「這很大程度上取決於中國人的行動」，「是他們選擇讓局勢大幅升級」。

中國上周宣布全面限制稀土出口，這會衝擊美國國防、科技、半導體與汽車產業。川普為予報復回應，宣布將對中國商品加徵100%關稅，疊加在平均55%的既有稅率之上。然而川普在本周初顯然又淡化先前言論。表示與中國「一切都會沒事」。

葛里爾透露，美中官員周一在華盛頓舉行工作層級會談，他認為雙方仍有機會解決關鍵礦物出口限制的爭端。

他說：「我們認為仍有機會解決問題，但我們不能允許中國維持這樣的制度，讓他們對全球高科技供應鏈擁有否決權。我想他們已經意識到自己太超過了。」

葛里爾指出，北京最近的措辭已經不再那麼好戰，不過他不願預測問題何時能化解，「我們只能看看事情會發展到什麼程度，對吧？我的意思是，他們現在很難找到台階下」。

關於「川習會」是否仍可能在10月底於南韓登場的亞太經濟合作會議（APEC）峰會會面，葛里爾表示，川普和中國國家主席習近平仍計劃會晤，但這些計畫可能會依情勢發展而改變，「無論能否舉行，我都不想幫我們或中方預先做出承諾。但我認為，有機會能夠談一談是合理的」。

美國股市上周五因川普威脅對中國加徵關稅而蒸發約2兆美元市值。葛里爾表示，白宮有在關注市場情勢，但政府更著重於透過將供應鏈帶回美國、降低對中國的依賴，來建立長期的經濟成功。

葛里爾說：「我們希望確保市場是根據適當的資訊做反應。你也見到市場本周穩定下來，因為大家意識到總統和他的團隊希望與中國合作。」

他表示，川普是個「擅長達成交易的人」，而且他和貝森特過去曾設法與中國方面找到一條前進的路。

葛里爾說，中國官員在周一的會議中，對出口限制措施的目說法前後矛盾，一方面稱這些措施是為了報復美國的其他措施，另一方面又聲稱是出於國家安全考量，然而，這「兩者不能並存」。

葛里爾表示，美方也有自己的籌碼，而且中國經濟高度依賴出口、房地產價值下滑，且面臨高失業率。他說：「雙方都有籌碼。如果有必要，我們可以實施自己的出口管制。但這不是我們要做的。我們正試圖與中國保持良好的關係，因此我們需要他們做出改變。」