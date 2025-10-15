川普威脅對中國加徵100％關稅 美貿易代表：視北京行動而定

美國貿易代表葛里爾14日接受CNBC專訪時表示，美國總統川普仍可能在11月1日或更早，對中國大陸商品加徵100%關稅，具體時點將取決於北京在稀土爭端中的後續動作。他說：「許多情況將視中國的行為而定，他們才是選擇讓情勢升級的一方。」

中國上周宣布對稀土出口實施全面限制，若措施生效，恐衝擊美國的國防、科技、半導體與汽車產業。川普則威脅加徵大規模關稅作為威脅，等同切斷全球兩大經濟體的貿易往來，但近日轉趨緩和，表示「一切都會沒事的」

葛里爾受訪時透露，美中高層官員13日仍在華府針對稀土爭端舉行會談，並強調美方「認為能夠解決這個問題」，但「不能接受中國繼續維持這套機制，並對全球高科技供應鏈擁有否決權」。

他並指出，川普與中國國家主席習近平仍計畫在南韓慶州舉行的亞太經合會（APEC）峰會上會面，但也補充指出：「至於是否會成行，我不想替我們自己或中方預作承諾，但我認為，只要有機會，人們進行對話是有意義的。」

美國股市10日因川普威脅對中國加徵關稅而蒸發約2兆美元市值。葛里爾透露白宮關注市場情況，但更注重通過將供應鏈帶回美國、減少對中依賴，以建立長期的經濟成功。他說：「我們想確保市場也對適當訊息做出反應，你可以看到市場本周已經趨於穩定，因為他們意識到總統及他的團隊希望與中國合作。」