快訊

風災後3個月2000噸「光電廢棄物」還在清！90天追蹤調查處理亂象

297萬人今早被錢香醒！11檔台股ETF發股利161億元

川普威脅對中國加徵100％關稅 美貿易代表：視北京行動而定

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普14日在白宮玫瑰園舉行保守派倡議人士柯克追授總統自由勳章儀式。歐新社
美國總統川普14日在白宮玫瑰園舉行保守派倡議人士柯克追授總統自由勳章儀式。歐新社

美國貿易代表葛里爾14日接受CNBC專訪時表示，美國總統川普仍可能在11月1日或更早，對中國大陸商品加徵100%關稅，具體時點將取決於北京在稀土爭端中的後續動作。他說：「許多情況將視中國的行為而定，他們才是選擇讓情勢升級的一方。」

中國上周宣布對稀土出口實施全面限制，若措施生效，恐衝擊美國的國防、科技、半導體與汽車產業。川普則威脅加徵大規模關稅作為威脅，等同切斷全球兩大經濟體的貿易往來，但近日轉趨緩和，表示「一切都會沒事的」

葛里爾受訪時透露，美中高層官員13日仍在華府針對稀土爭端舉行會談，並強調美方「認為能夠解決這個問題」，但「不能接受中國繼續維持這套機制，並對全球高科技供應鏈擁有否決權」。

他並指出，川普與中國國家主席習近平仍計畫在南韓慶州舉行的亞太經合會（APEC）峰會上會面，但也補充指出：「至於是否會成行，我不想替我們自己或中方預作承諾，但我認為，只要有機會，人們進行對話是有意義的。」

美國股市10日因川普威脅對中國加徵關稅而蒸發約2兆美元市值。葛里爾透露白宮關注市場情況，但更注重通過將供應鏈帶回美國、減少對中依賴，以建立長期的經濟成功。他說：「我們想確保市場也對適當訊息做出反應，你可以看到市場本周已經趨於穩定，因為他們意識到總統及他的團隊希望與中國合作。」

關稅 川普

延伸閱讀

反擊不採購美國大豆 川普：考慮停止購買中國食用油

美軍再打擊毒品恐怖分子 擊沉一艘販毒船

哈瑪斯如果不繳械 川普：美國會讓他們繳械

擬周五與澤倫斯基見面 川普：他想要戰斧飛彈

相關新聞

川普威脅對中國加徵100％關稅 美貿易代表：視北京行動而定

美國貿易代表葛里爾14日接受CNBC專訪時表示，美國總統川普仍可能在11月1日或更早，對中國大陸商品加徵100%關稅，具...

新聞眼／陸磨劍數年反制美 看誰扛不住

還沒等到美國總統川普說的「都會沒事的」，中美貿易戰的互徵港口費昨天已上路。中方這次似乎鐵了心，商務部不僅拒接美國貿易代表...

反擊不採購美國大豆 川普：考慮停止購買中國食用油

美中貿易情勢持續升溫，美國總統川普14日表示，他相信中國是有目的性地選擇不購買美國的大豆，讓美國的大豆農民遭遇困難；川普...

美中互徵港口費 圖解收費金額 比較雙方運力

美中貿易戰延燒到航運業，川普政府14日開始對停靠美國港口的中國船舶徵港口費，對象為中國航運公司旗下船舶及非中國航運公司中國製船舶。大陸對等反制，同日起對靠港的美國船舶收取特別港務費。

港口費爭議 美中又槓上了 川普 TACO 交易可能沒了 全球股市、油價下挫

美中貿易戰延燒至航運業，川普政府14日起對停靠美國港口的中國大陸船舶徵收港口費，大陸對等反制，同日起對靠泊大陸港口的美國...

美：陸要拖全球下水

中國大陸強力反擊美國的管制措施，美國財長貝森特也指責中國大陸對稀土與關鍵礦物實施全面出口管制，是企圖打擊全球經濟，再度推...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。