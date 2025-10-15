川普揚言停止從中國採購食用油 報復北京停買美黃豆

美國總統川普今天猛烈抨擊中國暫停採購美國黃豆，形容這是「經濟上的敵對行為」，揚言美方可能採取報復措施，停止與中國在食用油和其他貿易方面的業務往來。

法新社報導，川普（Donald Trump）在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文說：「我們正考慮停止與中國在食用油及其他貿易方面的業務往來，做為報復。」

川普發布貼文不久前，似乎才對美中持續升溫的緊張關係展現較為緩和的立場。他在白宮受訪時告訴記者：「我們和中國的關係還算公平，我認為一切會沒事。即使最後不順利，也沒關係。」

在川普第2任期，美中兩大經濟體的貿易緊張再度升溫，今年稍早對彼此加徵關稅的稅率甚至一度達到三位數。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）接受英國金融時報（Financial Times）專訪時嚴詞抨擊北京，指控中國對稀土及關鍵礦產祭出全面出口管制，試圖傷害全球經濟、衝擊全球供應鏈。

川普強調華府「必須對中國保持謹慎」，「我和習主席（習近平）關係很好，但有時會有摩擦，因為中國喜歡占便宜。對方出拳時，你必須抵擋。」

川普在貼文中強調，中國暫停採購美國黃豆使農民陷入困境。

中國上週宣布對稀土出口實施大範圍限制，若這些措施落實，恐將衝擊美國國防、科技、半導體及汽車產業。

川普揚言祭出100%關稅報復，以回應北京宣布限制稀土礦物出口，他甚至一度表示可能不會與中國國家主席習近平會面。不過，川普隨後有意降溫，美中雙方私下也表達希望至少暫時平ㄓㄢ息彼此貿易爭端的意願。

美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）今天接受美國財經媒體CNBC專訪表示，川普仍有可能在11月1日或甚至更早對中國輸美商品加徵100%關稅，這取決於北京在稀土爭端中採取的下一步行動。