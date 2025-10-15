反擊不採購美國大豆 川普：考慮停止購買中國食用油

美中貿易情勢持續升溫，美國總統川普14日表示，他相信中國是有目的性地選擇不購買美國的大豆，讓美國的大豆農民遭遇困難；川普說，這是經濟上的敵對行為（hostile act）。

川普14日在社群網路「真實社群」（Truth Social）上指出，美方正考慮報復性行動，包括終結與中國攸關食用油和其他產品的貿易；川普舉例說，美國可以輕易生產食用油，無須項中國購買。

中國近日強化稀土出口管制，已引發川普大為不滿，他日前宣布擬自11月起向中國額外課徵100%關稅，不過美國財政部長貝森特指出，美中雙方將在本周持續溝通，也預料月底的川習會仍會舉行。