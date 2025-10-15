美貿易代表：是否加徵100%關稅 取決北京下一步

中央社／ 華盛頓14日專電

美中貿易角力持續之際，美國貿易代表葛里爾今天接受美媒專訪表示，總統川普仍有可能在11月1日或甚至更早對中國輸美商品加徵100%關稅，這取決於北京在稀土爭端中採取的下一步行動。

葛里爾（Jamieson Greer）接受美國財經媒體CNBC專訪表示，「許多事情取決於中國的做法」。他並批評，中國才是選擇將局勢大幅升溫的一方。

CNBC報導，中國上週宣布對稀土出口實施大範圍限制，若這些措施落實，恐將衝擊美國國防、科技、半導體及汽車產業。

葛里爾說，「我們不能讓中國維持這種體制」，讓他們可以對全球高科技供應鏈擁有否決權。

北京這項限制措施使白宮大感驚訝。在此之前，川普（Donald Trump）與中國國家主席習近平原訂預計本月稍晚在韓國舉行的亞太經濟合作會議（APEC）期間會面。

葛里爾表示，川普和習近平仍計劃會面，但他同時也暗示，計畫可能隨局勢發展而有所變化。

葛里爾說，「這場會面是否如期舉行，我不想替我們或中方預先做出任何承諾」。但他認為，只要有機會，能對話總是有意義的。

他也透露，美中資深官員昨天在華盛頓針對稀土爭端進行對話。他並認為，雙方能夠解決這項貿易爭端。

川普上週揚言祭出100%關稅報復，以回應北京宣布限制稀土礦物出口。美媒報導，這波新衝突導致美國股市承受賣壓，川普甚至一度表示可能不會與習近平會面。不過，川普隨後有意降溫，美中雙方私下也表達希望至少暫時平息彼此貿易爭端的意願。

根據國際能源總署（IEA）資料，中國掌控全球約60%的稀土開採量及超過90%的精煉產能。美國地質調查所（USGS）數據指出，美國約70%的稀土進口仰賴中國。

