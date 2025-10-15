中航運被徵港口費幅度高於美 恐推升運價

美中十四日起相互徵收港口費，華泰證券研究報告指出，短期看，船公司或重新調配全球船舶部署和港口掛靠，以減少相關成本，將造成供應鏈擾動，推升運價。中長期，由於中國大陸在船公司國籍與造船國比重上皆遠高於美國，因此在中美博弈中，中方航運業被徵收幅度高於美方。

財聯社報導，華泰證券指，從貿易流向區分，大陸油運、散貨公司掛靠美國港口比率較小，相對受益；大陸集運公司掛靠美國港口比率大，被徵收幅度高於油運、散裝及海外同行，相對受損。而美籍油運、散貨公司掛靠大陸港口比率大，相對受損。因此，集運受美方港口費影響較大，油運、散貨受中方港口費影響較大。

在中美港口費正式開徵後，華泰證券認為，短期而言，船公司或重新調配全球船舶部署和港口掛靠，以減少相關成本，將造成供應鏈擾動，推升運價。中長期看，集運方面，因二○二六年船舶供給增加，加上紅海或恢復通行，可能供給過剩，盈利承壓；油運、散貨方面，由於港口費占運輸成本比重大，運價或將持續推升。

根據航運服務提供商Clarksons數據，以一點四萬ＴＥＵ（廿呎標準貨櫃）船型為例，陸籍公司新增港口費約三百廿萬美元，大陸造貨櫃船新增港口費約一一○萬美元，分別對應當前運輸成本比重百分之廿五點九。油運及散貨方面，超大型原油輪每航次新增港口費約五二○萬美元，對應當前運輸成本比重百分之七十三。

華泰證券指，從中長期角度看，按船公司國籍分布，中方航運業被徵收幅度高於美方。