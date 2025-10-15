穩市場 美中釋降溫訊號

華爾街日報報導，中國大陸上周突然收緊稀土出口，引發美國總統川普強烈不滿，威脅自十一月起對中國進口商品加徵百分之一百關稅，使貿易戰再度升溫。不過，為穩定市場以及月底的川普和大陸國家主席習近平會面，雙方近日都刻意放軟態度。

此外，針對美貿易代表葛里爾日前表示，中國大陸九日公布加強稀土出口管制措施後，美方曾尋求與中通話，但遭中方推遲。大陸商務部昨回應，措施公布前，中方已透過雙邊出口管制對話機制向美通報，且中美雙方十三日才在中美經貿磋商機制框架下進行工作會談。美方不能一邊要談，一邊威脅恐嚇。

大陸商務部指出，「大陸的出口管制不是禁止出口」，對符合規定的申請將一如既往地予以許可，共同維護全球產供鏈安全穩定。

美國總統川普近日透過社群發文，暗示仍有意和中國達成協議，同時透過財政部長貝森特釋出和解訊號，希望緩解新一波貿易緊張。

知情人士透露，華府近幾周來一直在討論，必要時透過制裁、出口管制與行政命令等手段反制中國稀土管制，包括加強對在美上市中企的審計審查、限制中企投資、制裁與俄羅斯石油公司往來中企，及防範中國滲透美國基礎設施。

不過，川普、貝森特與其他資深幕僚在上周達成共識，決定以穩定全球市場為優先，避免與中國緊張關係升溫。

儘管釋出和解訊號，美中都還有所保留與觀望。北京對稀土出口的態度略顯緩和，但並未表現全面撤回跡象，不僅增添未來美中貿易談判的不確定性，也可能引發新一輪報復與反制循環。