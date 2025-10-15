官員爆：中方代表嗆美面臨地獄火

金融時報十四日報導，中國上周突加強稀土出口管制，令美方措手不及。美國財政部長貝森特十三日指責中國經濟疲軟，因而企圖破壞全球經濟「把其他國家拖下水」，更表示中國國家主席習近平可能根本不知道這項新措施。

報導說，知情官員爆料，中國商務部與財政部內鬥，已影響美中談判，尤其來自商務部的貿易談判代表李成鋼態度強硬挑釁，曾嗆美方若不照北京意願行事，「將面臨地獄之火」。

貝森特十三日告訴金融時報，北京在亞太經合會（ＡＰＥＣ）慶州峰會及川普和習近平預定會面前推出新的稀土出口管制，「反映中國自身經濟多麼疲軟，現在他們想把其他國家也一起拖下水」。

貝森特十三日稍早表示，習近平可能不知道這項最新的稀土出口管制決定。他說，他期待在月底川習會之前與中國國務院副總理何立峰見面；他說，美國不想與中國脫鉤，但希望去風險化，包括關鍵礦物、半導體獨立性和藥品回歸美國生產等。

知情人士透露，中方原本希望貝森特與何立峰這場會面在川習會後舉行，但如今「口氣已變」。

另外，報導引述美方官員指出，中國財政部與商務部內鬥，影響美中談判。該官員透露，強硬派主要來自商務部和國家安全部，中國貿易談判代表李成鋼一派的態度更挑釁，而國安部對經濟事務的介入也逐漸加深。

報導提到，李成鋼八月曾預告中方的攻擊路線，美國官員描述，「他相當瘋狂，咄咄逼人宣稱若不照他的意願行事，美國將面臨『地獄之火』」，但李成鋼當時並未提到稀土。

對中國將現在兩國關係緊張升高歸咎美方，另一名美方官員反駁，北京預謀已久，「他們不可能在二周內完成這麼複雜的管制設計。真正令人意外的是，他們居然選擇如此不成比例回應。我們正試著保持克制，而他們沒有」。