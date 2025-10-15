聽新聞
貿易戰延燒…互徵船舶港口費 陸製船隻紛撤出美航線

聯合報／ 記者林則宏陳宥菘、編譯高詣軒／綜合報導
美中貿易戰延燒至航運業，雙方自十四日起相互徵收港口費，衝擊全球航運和物流業，為經濟情勢投下新變數。圖為停泊在加州長灘港的中遠海運貨櫃輪。（美聯社）
美中貿易戰延燒至航運業，雙方自十四日起相互徵收港口費，衝擊全球航運和物流業，為經濟情勢投下新變數。圖為停泊在加州長灘港的中遠海運貨櫃輪。（美聯社）

美中貿易戰延燒航運業，美國川普政府十四日起對停靠美國港口的中國船舶徵收港口費，大陸對等反制，同日起對靠泊大陸港口的美國船舶收取特別港務費。

紐約時報報導，美國此舉計畫已久，旨在對抗中國在商業造船業的主導地位，並協助振興美國長年萎縮的造船業，也擴大美中貿易戰。

美國對停靠其港口的中國公司擁有或營運船舶，每淨噸徵五十美元，未來三年內每年每淨噸增收卅美元，中國製但非中國營運商的船舶，按淨噸位或是貨櫃數量收費，每淨噸徵十八美元或每個貨櫃一百廿美元，未來三年每年每淨噸增收五美元。

中國航運公司無從避免繳費

中國以外的航運公司近年購買不少中國製船舶，目前正試圖盡量將這些船隻從美國航線撤出，以避免收費。新規定對中國航運公司最嚴格，他們無從避免繳費。

為反制美國，大陸交通運輸部昨發布「對美船舶收取船舶特別港務費實施辦法」，對靠泊大陸港口的美國船舶，按每淨噸四百元（人民幣，下同）收取特別港務費，此後逐年提升，至二○二八年將達每淨噸一千一百廿元。

根據大陸前述辦法，需繳納船舶特別港務費的船舶包含美國企業、組織和個人擁有船舶所有權或運營的船舶；直接或間接持有百分之廿五及以上股權企業、其他組織擁有或運營的船舶；懸掛美國旗的船舶；在美建造的船舶等。

法新社報導，去年美國時任總統拜登就要求美國貿易代表署進行調查，以辨識中國在造船、航運、物流業的不公平作法。川普上任後持續關注，三月曾宣布成立白宮造船辦公室，四月宣布對大陸船舶收港口費。

陸批歧視促美對話協商解決

針對美國對大陸造船、海運業進行三○一調查，大陸商務部昨批評美方此舉構成歧視性作法，嚴重損害大陸相關產業利益。並稱中方的立場一貫，「打，奉陪到底；談，大門敞開」，敦促美方糾正錯誤作法，透過平等對話協商解決雙方關切的問題。

大陸交通運輸部並公告，對相關企業、組織或個人是否存在實施、協助、支持美國在航運業、造船業及相關產業對大陸採取歧視性限制措施的行為，展開調查。

港口費恐推高輸美商品成本

美國率先對陸船收港口費，引發討論。支持者說，中國利用補貼在造船業取得優勢，收港口費是為了阻擋遠洋運輸公司購買中國船舶。但是批評者說，這些費用將降低供應鏈效率，最終將推高輸美商品成本。

有人懷疑港口費能否振興美國造船廠或阻礙中國造船業。中國造船業近年已遙遙領先日本和南韓，船舶經紀業者ＢＲＳ指出，去年中國製造全球六成大型船舶，比五年前的四成四提高，美國製船舶成本則可能上看亞洲船舶的五倍。從今年初迄今，中國已建造七一七艘大型商用船舶，美國僅建造一艘。

美國智庫戰略與國際研究中心副總裁福納樂說，航運公司若從中國買船，可用低成本快速獲得高品質船舶，這可能抵消美國對中國船舶新懲罰措施帶來的成本和不便。

韓華集團收購美船廠遭反制

此外，大陸商務部昨宣布，根據大陸反外國制裁法等相關法規，對南韓三大造船廠之一的韓華海洋株式會社旗下五家美國子公司採取反制措施，理由是其協助、支持美國對大陸進行三○一調查並採取措施。反制措施包含禁止大陸境內組織、個人與其進行有關交易、合作等活動。自即日起施行。

遭列入反制清單之一的韓華費城造船廠，是韓華集團去年收購的美國當地造船廠，是首家進軍美國造船市場的南韓企業，被視為南韓推動韓美造船業合作，「讓美國造船再次偉大」計畫的其中一環。

