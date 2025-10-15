美中相互徵收港口費 看中長期 陸方衝擊大

美中相互徵收港口費引發金融市場動盪，大陸華泰證券指出，短期看船公司或重新調配全球船舶部署和港口掛靠，以減少相關成本，將造成供應鏈擾動，推升運價。中長期角度，由於大陸在船公司國籍與造船國比重皆遠高於美國，因此在中美博弈中，中方航運業被徵收港口費的衝擊將大於美方。

據財聯社報導，華泰證券指出，當前按船公司國籍分布，大陸籍及美國籍運力分別占全球比重17%、4%。因此中方航運業被徵收幅度明顯高於美方。

從貿易流向區分，大陸油運、散裝公司掛靠美國港口比例較小，相對受益；大陸集運（貨櫃）公司掛靠美國港口比例大，被徵收（港口費）幅度高於油運、散裝及海外同行，相對受損。美籍油運、散裝公司掛靠大陸港口比例大，相對受損。因此可得，貨櫃船受美方港口費影響較大，油運、散裝受中方港口費影響較大。