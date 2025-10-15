快訊

高關稅衝擊開始有感 IMF：全球經濟成長放緩

美中相互徵收港口費 看中長期 陸方衝擊大

經濟日報／ 記者陳宥菘／綜合報導

美中相互徵收港口費引發金融市場動盪，大陸華泰證券指出，短期看船公司或重新調配全球船舶部署和港口掛靠，以減少相關成本，將造成供應鏈擾動，推升運價。中長期角度，由於大陸在船公司國籍與造船國比重皆遠高於美國，因此在中美博弈中，中方航運業被徵收港口費的衝擊將大於美方。

據財聯社報導，華泰證券指出，當前按船公司國籍分布，大陸籍及美國籍運力分別占全球比重17%、4%。因此中方航運業被徵收幅度明顯高於美方。

從貿易流向區分，大陸油運、散裝公司掛靠美國港口比例較小，相對受益；大陸集運（貨櫃）公司掛靠美國港口比例大，被徵收（港口費）幅度高於油運、散裝及海外同行，相對受損。美籍油運、散裝公司掛靠大陸港口比例大，相對受損。因此可得，貨櫃船受美方港口費影響較大，油運、散裝受中方港口費影響較大。

關稅 川普

延伸閱讀

還附大陸微信帳號！台南某國小學習網站驚見簡體字 教育局：已撤下

美中較勁？ 陸商務部：將調查危害中國航運、造船業的國家和企業

美中今起互加徵港務費 全球連坐處罰

反制美開徵港口費 陸宣布制裁韓造船廠5家美國子公司

相關新聞

貿易戰延燒…美中互徵船舶港口費 陸製船隻紛撤出美航線

美中貿易戰延燒航運業，美國川普政府十四日起對停靠美國港口的中國船舶徵收港口費，大陸對等反制，同日起對靠泊大陸港口的美國船...

避美關稅 全球貿易版圖大洗牌

美國川普政府的關稅戰已改變全球貿易流向，加拿大現在從墨西哥進口的汽車超過從美進口數量，美國大豆農戶在收穫季吃了中國的閉門...

官員爆：中方代表嗆美面臨地獄火

金融時報十四日報導，中國上周突加強稀土出口管制，令美方措手不及。美國財政部長貝森特十三日指責中國經濟疲軟，因而企圖破壞全...

新聞眼／陸磨劍數年反制美 看誰扛不住

還沒等到美國總統川普說的「都會沒事的」，中美貿易戰的互徵港口費昨天已上路。中方這次似乎鐵了心，商務部不僅拒接美國貿易代表...

美中互徵港口費 圖解收費金額 比較雙方運力

美中貿易戰延燒到航運業，川普政府14日開始對停靠美國港口的中國船舶徵港口費，對象為中國航運公司旗下船舶及非中國航運公司中國製船舶。大陸對等反制，同日起對靠港的美國船舶收取特別港務費。

反擊不採購美國大豆 川普：考慮停止購買中國食用油

美中貿易情勢持續升溫，美國總統川普14日表示，他相信中國是有目的性地選擇不購買美國的大豆，讓美國的大豆農民遭遇困難；川普...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。