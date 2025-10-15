快訊

高關稅衝擊開始有感 IMF：全球經濟成長放緩

美：陸要拖全球下水

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電

中國大陸強力反擊美國的管制措施，美國財長貝森特也指責中國大陸對稀土與關鍵礦物實施全面出口管制，是企圖打擊全球經濟，再度推升美中貿易緊張。

貝森特13日接受英國金融時報（FT）專訪時表示，中國大陸加強管制稀土出口的時間點，正值美國總統川普預期三周後將與中國國家主席習近平會面之前，反映中國大陸的經濟問題，「這是他們經濟非常疲弱的跡象，他們想把全世界一起拉下水」。

他還表示，中國「正處於一場衰退或蕭條中，而且他們試圖透過出口擺脫困境。問題是，他們反而惡化了自己在國際間的地位」。

貿易戰延燒…美中互徵船舶港口費 陸製船隻紛撤出美航線

美中貿易戰延燒航運業，美國川普政府十四日起對停靠美國港口的中國船舶徵收港口費，大陸對等反制，同日起對靠泊大陸港口的美國船...

避美關稅 全球貿易版圖大洗牌

美國川普政府的關稅戰已改變全球貿易流向，加拿大現在從墨西哥進口的汽車超過從美進口數量，美國大豆農戶在收穫季吃了中國的閉門...

官員爆：中方代表嗆美面臨地獄火

金融時報十四日報導，中國上周突加強稀土出口管制，令美方措手不及。美國財政部長貝森特十三日指責中國經濟疲軟，因而企圖破壞全...

新聞眼／陸磨劍數年反制美 看誰扛不住

還沒等到美國總統川普說的「都會沒事的」，中美貿易戰的互徵港口費昨天已上路。中方這次似乎鐵了心，商務部不僅拒接美國貿易代表...

美中互徵港口費 圖解收費金額 比較雙方運力

美中貿易戰延燒到航運業，川普政府14日開始對停靠美國港口的中國船舶徵港口費，對象為中國航運公司旗下船舶及非中國航運公司中國製船舶。大陸對等反制，同日起對靠港的美國船舶收取特別港務費。

反擊不採購美國大豆 川普：考慮停止購買中國食用油

美中貿易情勢持續升溫，美國總統川普14日表示，他相信中國是有目的性地選擇不購買美國的大豆，讓美國的大豆農民遭遇困難；川普...

