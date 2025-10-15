中國大陸強力反擊美國的管制措施，美國財長貝森特也指責中國大陸對稀土與關鍵礦物實施全面出口管制，是企圖打擊全球經濟，再度推升美中貿易緊張。

貝森特13日接受英國金融時報（FT）專訪時表示，中國大陸加強管制稀土出口的時間點，正值美國總統川普預期三周後將與中國國家主席習近平會面之前，反映中國大陸的經濟問題，「這是他們經濟非常疲弱的跡象，他們想把全世界一起拉下水」。

他還表示，中國「正處於一場衰退或蕭條中，而且他們試圖透過出口擺脫困境。問題是，他們反而惡化了自己在國際間的地位」。