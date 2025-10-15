港口費爭議 美中又槓上了 川普 TACO 交易可能沒了 全球股市、油價下挫

美中貿易戰延燒至航運業，川普政府14日起對停靠美國港口的中國大陸船舶徵收港口費，大陸對等反制，同日起對靠泊大陸港口的美國船舶收取特別港務費。

美中兩強再次劍拔弩張相向，粉碎先前市場對美國總統川普重演「TACO交易」的預期，並引發AI類股與加密幣獲利了結賣壓，全球股市與油價下挫。

美股三大指數14日早盤開低走低，那斯達克綜合指數跌逾1%，輝達與台積電ADR都跌逾3%，國際油價也跌逾2%，比特幣重挫3.3%至112,048美元，乙太幣大跌6.7%至4,005美元，拖累加密貨幣總市值下滑逾1,500億美元。

紐時報導，美國對停靠美國港口的中國船舶徵收港口費計畫已久，旨在對抗中國在商業造船業的主導地位，並協助振興美國長年萎縮的造船業，也擴大美中貿易戰。

美國對停靠其港口的中國公司擁有或營運船舶，每淨噸徵50美元，未來三年內每年每淨噸增收30美元，中國製但非中國營運商的船舶，按淨噸位或是貨櫃數量收費，每淨噸徵18美元或每個貨櫃120美元，未來三年內每年每淨噸增收5美元。

為反制美國，大陸交通運輸部昨發布「對美船舶收取船舶特別港務費實施辦法」，對靠泊大陸港口的美國船舶，按每淨噸人民幣400元收取特別港務費，此後逐年提升，至2028年將達每淨噸人民幣1,120元。

根據大陸前述辦法，需繳納船舶特別港務費的船舶包含美國企業、組織和個人擁有船舶所有權或運營的船舶；直接或間接持有25%及以上股權企業、其他組織擁有或運營的船舶；懸掛美國旗的船舶；在美建造的船舶等。

此外，大陸商務部昨宣布，根據大陸反外國制裁法等相關法規，對南韓三大造船廠之一的韓華海洋株式會社旗下五家美國子公司採取反制措施，理由是其協助、支持美國對大陸進行301調查並採取措施。反制措施包含禁止大陸境內組織、個人與其進行有關交易、合作等活動。自即日起施行。

遭列入反制清單之一的韓華費城造船廠，是韓華集團去年收購的美國當地造船廠，是首家進軍美國造船市場的南韓企業，被視為南韓推動韓美造船業合作，「讓美國造船再次偉大」計畫的其中一環。（記者陳宥菘、林則宏、編譯高詣軒、葉亭均）



