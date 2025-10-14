貿易角力加劇衝擊市場 美中尋求降溫解套

隨著美中貿易戰持續升溫，雙方正加緊腳步尋求降溫途徑。中國積極力保川普與習近平峰會如預定登場，盼為兩國紛爭尋找和解契機；美國則關注股市震盪，亟思減緩貿易緊張，以減少金融市場進一步損失。兩國各懷盤算，在經濟壓力下展開一場降溫博弈。

美國總統川普（Donald Trump）一方面公開緩和與中國的緊張情勢，以安撫市場情緒，另一方面則私下持續對北京施壓，華爾街正高度關注如何平衡兩難。

華爾街日報（The Wall Street Journal）報導，知情人士透露，在威脅自11月1日起對中國進口商品加徵100%關稅之後，川普近日與財政部長貝森特（ScottBessent）等高級官員討論，如何向全球傳達美國希望降低與中國貿易緊張的訊息。

川普本月10日發出威脅，以回應北京宣布限制稀土礦物出口，這波新衝突導致美國股市出現大規模拋售。期間，川普甚至表示可能不會與中國國家主席習近平會面。

川普有意降溫，美中雙方私下也表達希望至少暫時平息彼此貿易爭端的意願。自川普第二任期開始以來，雙方情勢屢次升溫又降溫，形成循環。這回，中方積極尋求保住預計本月稍後舉行的川習峰會，而川普團隊則希望遏止股市下跌，並避免中東和平協議的焦點被最新的貿易衝突轉移。

據悉，川普政府官員過去數週一直討論，如果需要，將採取各種手段回應中國，包括加強對於在美國上市中資企業的審計審查程序，進一步針對中國企業祭出更嚴格的監督。此外，川普政府也考慮以行政命令加強美國基礎設施的防禦，以防範中國的滲透行動、制裁與俄羅斯石油業務往來的中國公司，或進一步限制中企在美國的投資能力。

最終，川普、貝森特及多名高級顧問上週達成共識，優先穩定國際金融市場，同時避免與中方立即升高衝突。

一位接近貝森特的人士透露，在川普揚言對中國加徵100%關稅後，貝森特最近與中國官員互動時，明確表達川普對降低緊張展開對話持開放態度，但若中國不讓步，也不排除反制的可能性。另一位接近貝森特的人士則強調，美方可能會對中國採取反制措施，並已做好充分準備。

中國商務部12日發布回應聲明，未就美國新一輪關稅威脅提出任何明確報復措施，而是承諾將以「審慎、適度」的方式實施新的出口管制，等於默認北京在此議題立場過於強硬。

北京希望緩和情勢的跡象，也可從當地媒體觀察到：川普提言對中國商品課徵100%關稅的威脅，相關報導幾乎付之闕如。藉由避免刺激性言論，中國自留政策轉圜空間，讓政策不至於演變為全面禁令，同時維護自身顏面。

北京近來釋放出軟化稀土出口管制立場的訊號，卻尚未展現完全撤回該政策的意願。拒絕撤銷此一措施，除了讓即將展開的經貿磋商增添不確定性，雙方也不無可能再度上演報復與反報復的循環。

在中國經商的美企盼望，雙方避免再次進入三位數關稅報復戰的惡性循環。

美中貿易全國委員會（U.S.-China Business Council）會長譚森（Sean Stein）表示：「美中可以選擇進入又一輪行動與報復，也可以選擇致力於降溫與談判之路。為了經濟好，美企顯然更希望見到後者。」