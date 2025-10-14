快訊

史詩級娛樂畫面曝光！川普1舉動讓英相好尷尬 義總理目睹全程偷笑

為恭醫院證實！外科部主任劉達仁騎單車命喪西濱 同仁哀慟

不讓中國壟斷 澳洲總理將訪美盼達成關鍵礦物協議

中央社／ 雪梨14日綜合外電報導

中國為與美國打貿易戰，揚言切斷稀土供應；而澳洲正以其豐富礦藏爭取成為替代選項。澳洲總理艾班尼斯（AnthonyAlbanese）本月稍晚將訪問華府，澳方盼屆時能與美方達成協議。

法新社報導，澳洲得天獨厚擁有豐富的關鍵礦物資源，不僅是鋰、鈷和錳的世界前5大產國，也蘊藏大量稀土元素，例如釹和鐠，可用來製造強力磁鐵。從充電電池、太陽能板、噴射機引擎到精密導彈，各式各樣產品都需要用到這些關鍵礦物。

澳洲雖然非常擅長開採這些礦物，卻和多數礦產國一樣難以在境內提煉，環保疑慮和基礎建設成本高昂一直以來阻礙其打造自有提煉產能。於是澳洲每年開採的鋰礦，超過90%都被運往擁有超大提煉廠的中國。

中國目前稱霸全球關鍵礦物生產，不僅鋰和鎳提煉產量遙遙領先其他國家，也幾乎壟斷稀土元素提煉產業。北京為保有優勢，曾禁止提煉技術出口，也曾被控利用國家配額制來操控供應量。

分析家指出，儘管澳洲對中國的主導地位幾乎不構成威脅，但或許能提供規模小卻可靠的供應來源，以協助降低對中國的依賴。

澳洲礦業公司萊納斯（Lynas）已爭取到美國政府2億5800萬美元（約新台幣79億元）合約要在德州蓋1座提煉廠，這家澳企自稱是「中國以外唯一產量具一定規模的分離稀土材料生產商」。

澳洲貿易部長法瑞爾（Don Farrell）不諱言渴望與美國簽訂更廣泛的關鍵礦物協議。他本月稍早便表示：「從川普（Donald Trump）成為美國總統那天起，我們就不斷討論相關議題。」

關稅 川普 澳洲 稀土

延伸閱讀

中國官網自稱「全球稀土秩序管理者」 要反制美國

中國商務部：推出限制稀土出口措施前 已通知美方

大陸擴大管制稀土出口…影響台灣半導體？ 經濟部回應了

日媒曝台灣慘被「幾乎所有國家」晾著！這國談好貿易協議拖半年不簽約

相關新聞

川普又TACO？南韓：美方不再堅持3500億美元為全額直接投資

南韓財長具潤哲14日表示，美國不再堅持南韓對美直接投資7月承諾的3,500億美元，是美韓貿易談判的「重大進展」。

美國高關稅正改變全球貿易流向 國際商務新版圖浮現

美國1930年代以來最高的關稅正在改變全球貿易流動，各國政府重新規劃貿易聯盟，企業也尋求進入其他市場，世界商務的新輪廓正...

不只靠港費！川普也對港口設備加徵關稅 加重美國海運業逆風

在美中14日互課船舶停泊港口費用之際，美國新一波針對港口設備的關稅生效，帶給美國供應鏈與海港產業新的關稅逆風，並且可能嘉...

美股期指為何盤中急殺、害亞股翻黑？和兩個美中貿易戰消息有關

美股三大指數期貨今天（14日）在盤中翻黑急殺，亞洲股市也延續跌勢，因新一波與貿易戰相關的消息引發市場動盪。

美中進入懦夫賽局 股市「貿易戰動盪」加劇 大摩警告美股恐回檔逾10%

隨著美國和中國大陸開啟新一輪貿易戰懦夫賽局對弈，分析師指出，投資人應加緊準備金融市場的「貿易戰震盪」加劇，從上周五到本周...

美中為何急著釋放貿易戰降溫訊號？華爾街日報揭雙方幕後動作

美中關係在新一波貿易緊張中釋出降溫訊號。華爾街日報報導，中國大陸上周突然收緊稀土出口，引發美國總統川普強烈不滿，威脅自1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。