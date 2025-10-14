美國延後對新加坡藥品課徵關稅 讓業者協商豁免

快訊

中央社／ 新加坡14日綜合外電報導

新加坡外交部兼貿工部政務部長顏曉芳今天表示，美國延後對新加坡出口藥品課徵關稅，以便業者有更多時間與美方協商豁免細節。

法新社報導，美國總統川普政府日前宣布自10月1日起對所有品牌或專利藥品徵收100%關稅，除非該公司正在美國設廠。

顏曉芳告訴國會：「這項關稅的實施已經延後，以讓製藥公司與美國政府協商豁免。」

她表示，2022年至2024年新加坡對美藥品出口額達每年平均新幣37億元（約28億美元）。

顏曉芳說，全球前10大藥廠有8家在新加坡進行生產和研發活動，「我們對美國出口的國內商品中，藥品占比13%」。

她表示，政府持續就在新加坡的製藥公司受到美國課徵關稅的衝擊與業者溝通，許多廠商已經計劃在美國設廠或擴產。

顏曉芳表示，這些公司正在「等待美國政府提供進一步細節，以確認其計畫是否能符合關稅豁免條件」。

新加坡高度仰賴國際貿易，若美國關稅引發全球景氣下滑，恐對其經濟帶來影響。

關稅 川普 新加坡 藥品

相關新聞

川普又TACO？南韓：美方不再堅持3500億美元為全額直接投資

南韓財長具潤哲14日表示，美國不再堅持南韓對美直接投資7月承諾的3,500億美元，是美韓貿易談判的「重大進展」。

美國高關稅正改變全球貿易流向 國際商務新版圖浮現

美國1930年代以來最高的關稅正在改變全球貿易流動，各國政府重新規劃貿易聯盟，企業也尋求進入其他市場，世界商務的新輪廓正...

不只靠港費！川普也對港口設備加徵關稅 加重美國海運業逆風

在美中14日互課船舶停泊港口費用之際，美國新一波針對港口設備的關稅生效，帶給美國供應鏈與海港產業新的關稅逆風，並且可能嘉...

美股期指為何盤中急殺、害亞股翻黑？和兩個美中貿易戰消息有關

美股三大指數期貨今天（14日）在盤中翻黑急殺，亞洲股市也延續跌勢，因新一波與貿易戰相關的消息引發市場動盪。

美中進入懦夫賽局 股市「貿易戰動盪」加劇 大摩警告美股恐回檔逾10%

隨著美國和中國大陸開啟新一輪貿易戰懦夫賽局對弈，分析師指出，投資人應加緊準備金融市場的「貿易戰震盪」加劇，從上周五到本周...

美中為何急著釋放貿易戰降溫訊號？華爾街日報揭雙方幕後動作

美中關係在新一波貿易緊張中釋出降溫訊號。華爾街日報報導，中國大陸上周突然收緊稀土出口，引發美國總統川普強烈不滿，威脅自1...

