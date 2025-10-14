美國延後對新加坡藥品課徵關稅 讓業者協商豁免

新加坡外交部兼貿工部政務部長顏曉芳今天表示，美國延後對新加坡出口藥品課徵關稅，以便業者有更多時間與美方協商豁免細節。

法新社報導，美國總統川普政府日前宣布自10月1日起對所有品牌或專利藥品徵收100%關稅，除非該公司正在美國設廠。

顏曉芳告訴國會：「這項關稅的實施已經延後，以讓製藥公司與美國政府協商豁免。」

她表示，2022年至2024年新加坡對美藥品出口額達每年平均新幣37億元（約28億美元）。

顏曉芳說，全球前10大藥廠有8家在新加坡進行生產和研發活動，「我們對美國出口的國內商品中，藥品占比13%」。

她表示，政府持續就在新加坡的製藥公司受到美國課徵關稅的衝擊與業者溝通，許多廠商已經計劃在美國設廠或擴產。

顏曉芳表示，這些公司正在「等待美國政府提供進一步細節，以確認其計畫是否能符合關稅豁免條件」。

新加坡高度仰賴國際貿易，若美國關稅引發全球景氣下滑，恐對其經濟帶來影響。