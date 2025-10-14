快訊

川普又TACO？南韓：美方不再堅持3500億美元為全額直接投資

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
南韓副總理兼企劃財政部長具潤哲。歐新社
南韓財長具潤哲14日表示，美國不再堅持南韓對美直接投資7月承諾的3,500億美元，是美韓貿易談判的「重大進展」。

路透報導，美韓雙方對南韓的投資承諾認知分歧，南韓當局表示，3,500億美元的投資中，多為貸款和貸款保證；華府則稱，這筆投資將是「預付現金」形式。南韓官員表示，如此大規模的直接投資，將對南韓外匯市場造成影響，當地匯市對美元的需求，將使韓元承壓。

具潤哲13日說，華府已在「一定程度上」了解南韓的疑慮。南韓外長趙顯也指出，美方釋出「一些正面訊號」。

具潤哲在14日的國會聽證會上表示，「不須以3,500億美元現金投資美國，本身就是重大進展」，美韓雙方已就實際層面協商投資將如何安排。南韓上個月向美遞出修正後的貿易提案，目標在10月下旬川普到該國出席亞太經合會（APEC）前，敲定協議。

具潤哲本周預定至華盛頓出席一場多邊財長會議。他13日表示，與美國財長貝森特的會晤也在協調當中，打算當面向對方說明：「錢對美國不重要，且各項計畫必須盡快啟動。」

關稅 川普 南韓

美國高關稅正改變全球貿易流向 國際商務新版圖浮現

美國1930年代以來最高的關稅正在改變全球貿易流動，各國政府重新規劃貿易聯盟，企業也尋求進入其他市場，世界商務的新輪廓正...

不只靠港費！川普也對港口設備加徵關稅 加重美國海運業逆風

在美中14日互課船舶停泊港口費用之際，美國新一波針對港口設備的關稅生效，帶給美國供應鏈與海港產業新的關稅逆風，並且可能嘉...

美股期指為何盤中急殺、害亞股翻黑？和兩個美中貿易戰消息有關

美股三大指數期貨今天（14日）在盤中翻黑急殺，亞洲股市也延續跌勢，因新一波與貿易戰相關的消息引發市場動盪。

美中進入懦夫賽局 股市「貿易戰動盪」加劇 大摩警告美股恐回檔逾10%

隨著美國和中國大陸開啟新一輪貿易戰懦夫賽局對弈，分析師指出，投資人應加緊準備金融市場的「貿易戰震盪」加劇，從上周五到本周...

美中為何急著釋放貿易戰降溫訊號？華爾街日報揭雙方幕後動作

美中關係在新一波貿易緊張中釋出降溫訊號。華爾街日報報導，中國大陸上周突然收緊稀土出口，引發美國總統川普強烈不滿，威脅自1...

