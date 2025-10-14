聽新聞
0:00 / 0:00
川普又TACO？南韓：美方不再堅持3500億美元為全額直接投資
南韓財長具潤哲14日表示，美國不再堅持南韓對美直接投資7月承諾的3,500億美元，是美韓貿易談判的「重大進展」。
路透報導，美韓雙方對南韓的投資承諾認知分歧，南韓當局表示，3,500億美元的投資中，多為貸款和貸款保證；華府則稱，這筆投資將是「預付現金」形式。南韓官員表示，如此大規模的直接投資，將對南韓外匯市場造成影響，當地匯市對美元的需求，將使韓元承壓。
具潤哲13日說，華府已在「一定程度上」了解南韓的疑慮。南韓外長趙顯也指出，美方釋出「一些正面訊號」。
具潤哲在14日的國會聽證會上表示，「不須以3,500億美元現金投資美國，本身就是重大進展」，美韓雙方已就實際層面協商投資將如何安排。南韓上個月向美遞出修正後的貿易提案，目標在10月下旬川普到該國出席亞太經合會（APEC）前，敲定協議。
具潤哲本周預定至華盛頓出席一場多邊財長會議。他13日表示，與美國財長貝森特的會晤也在協調當中，打算當面向對方說明：「錢對美國不重要，且各項計畫必須盡快啟動。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言