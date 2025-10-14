美國高關稅正改變全球貿易流向 國際商務新版圖浮現

美國1930年代以來最高的關稅正在改變全球貿易流動，各國政府重新規劃貿易聯盟，企業也尋求進入其他市場，世界商務的新輪廓正開始浮現。

加拿大現在從墨西哥進口的汽車數量已超過了來自美國的汽車。中國大陸正轉向南美採購黃豆，讓美國黃豆農民乾瞪眼，與印度的關係也開始回暖，正恢復直航、展開稀土貿易。

規模較小的經濟體都正在適應要花更多成本，才能觸及美國消費者和企業的新世界，積極拓展新市場。秘魯正在亞洲尋求藍莓買家，紡織品生產國賴索托也把重心轉向亞洲、歐洲及非洲其他地區。紐西蘭、新加坡、瑞士和阿拉伯聯合大公國等14國已締結夥伴關係，以提振貿易和投資。

全球貿易未受重傷

美國總統川普實施對等關稅後，其他各國並未以牙還牙，致使世界經濟未如預期般陷入衰退。相反地，美國轉向保護主義，彰顯了在美國境外的85%全球貿易韌性。世界貿易組織（WTO）10月稍早上調今年貨物貿易成長率預測，從0.9%高調至2.4%。

曾任歐盟貿易執委的彼得森國際經濟研究所（PIIR）研究員馬姆斯壯說，美國以外的各國「對組建新聯盟，深化現有關係及建立新關係的趨勢，相當明顯」。

航運公司、港口運營商和其他貨物處理商已率先感受到這些變化。總部位於馬尼拉的國際貨櫃碼頭服務公司（ICTSI）執行副總裁岡扎雷茲說，面對美國貿易壁壘，中國大陸製造商正在積極尋找替代市場，商務版圖重繪「對我們可能非常有利」，「全球貿易將繼續流動」。

雖然目前全球貨物貿易變向的幅度還稱不上板塊變動，但正開始顯現在數據中。中國大陸9月出口成長為六個月來最快，對美國的出口銳減27%，對歐盟出口則成長逾14%，對東協增長近16%，暗示這個全球第二大經濟體今年的貿易順差即將締造1.2兆美元的歷史紀錄。

海運和貿易數據供應商Clarksons預測，今年跨太平洋航線、也是美中貿易主要航道，航運量將萎縮近3%，但其他有航線都將成長。

國貿版圖重繪

戴維斯加州大學經濟學副教授賽蒙諾夫絲卡也認為，「我們顯然正在重新繪製國際貿易版圖」，「我們將看到國家之間（及國家群體之間）的雙邊貿易協定大幅增加」。