川普加徵進口木材家具關稅 恐加劇美國房市壓力
美國總統川普（Donald Trump）新推出的徵收進口木材、家具及廚櫃關稅今天生效，預料將進一步推高建築成本，並在現已艱困的房市中增加購屋族壓力。
法新社報導，白宮表示，這一波關稅是為了提升美國產業實力並維護國家安全，同時擴大川普自重返白宮以來針對特定產業祭出的關稅措施。
最新措施包含對進口軟木課徵10%關稅，部分軟墊家具與廚櫃則自25%起跳。
自明年1月1日起，進口軟墊家具的關稅將調升至30%，廚櫃與梳妝台則提升至50%。
不過，來自英國的木製品關稅最高不超過10%，歐盟與日本的關稅上限為15%。
這3個貿易夥伴已與川普政府達成協議，避免更嚴格的關稅。
不過，美國全國住宅建商公會（NAHB）主席休斯（Buddy Hughes）警告，新關稅將「使建築與裝修成本進一步增加，為原已艱困的房市增添更多阻力」。
