快訊

不僅長榮…傳華航無視醫囑逼斷腳空服員上班 他怒轟：閱讀能力出問題？

這時間喝咖啡死亡風險低16% 哈佛醫師揭最健康喝法、沖煮方式

還在救災傳「花蓮縣府官員退工作群組」 總協調官季連成怒：心態可議

川普加徵進口木材家具關稅 恐加劇美國房市壓力

中央社／ 華盛頓14日綜合外電報導

美國總統川普（Donald Trump）新推出的徵收進口木材、家具及廚櫃關稅今天生效，預料將進一步推高建築成本，並在現已艱困的房市中增加購屋族壓力。

法新社報導，白宮表示，這一波關稅是為了提升美國產業實力並維護國家安全，同時擴大川普自重返白宮以來針對特定產業祭出的關稅措施。

最新措施包含對進口軟木課徵10%關稅，部分軟墊家具與廚櫃則自25%起跳。

自明年1月1日起，進口軟墊家具的關稅將調升至30%，廚櫃與梳妝台則提升至50%。

不過，來自英國的木製品關稅最高不超過10%，歐盟與日本的關稅上限為15%。

這3個貿易夥伴已與川普政府達成協議，避免更嚴格的關稅。

不過，美國全國住宅建商公會（NAHB）主席休斯（Buddy Hughes）警告，新關稅將「使建築與裝修成本進一步增加，為原已艱困的房市增添更多阻力」。

關稅 川普 家具

延伸閱讀

美政府大舉投資稀土資源 加拿大掀國安隱憂…阻止恐惹怒川普

川普埃及峰會簽「加薩和平協議」：將有很多錢湧入加薩重建

當面談戰斧飛彈？澤倫斯基周五會川普

加薩停火宣言4國領導人簽名背書 文件副本未公開

相關新聞

美中為何急著釋放貿易戰降溫訊號？華爾街日報揭雙方幕後動作

美中關係在新一波貿易緊張中釋出降溫訊號。華爾街日報報導，中國大陸上周突然收緊稀土出口，引發美國總統川普強烈不滿，威脅自1...

不只靠港費！川普也對港口設備加徵關稅 加重美國海運業逆風

在美中14日互課船舶停泊港口費用之際，美國新一波針對港口設備的關稅生效，帶給美國供應鏈與海港產業新的關稅逆風，並且可能嘉...

美股期指為何盤中急殺、害亞股翻黑？和兩個美中貿易戰消息有關

美股三大指數期貨今天（14日）在盤中翻黑急殺，亞洲股市也延續跌勢，因新一波與貿易戰相關的消息引發市場動盪。

美中進入懦夫賽局 股市「貿易戰動盪」加劇 大摩警告美股恐回檔逾10%

隨著美國和中國大陸開啟新一輪貿易戰懦夫賽局對弈，分析師指出，投資人應加緊準備金融市場的「貿易戰震盪」加劇，從上周五到本周...

為APEC雙邊會談爭取籌碼？ 高盛：美中將延長關稅休戰

高盛的經濟分析師在13日提出的報告中表示，美中最新一輪緊張情勢升溫，可能只是為了在本月亞太經合會議（APEC）峰會預期舉...

韓美關稅協議 有新方案

南韓與美國因承諾的投資方式有歧異而遲遲未能在關稅談判上達成共識，南韓外交部長趙顯13日表示，美方已提出新的替代方案，目前...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。