不只靠港費！川普也對港口設備加徵關稅 加重美國海運業逆風

在美中14日互課船舶停泊港口費用之際，美國新一波針對港口設備的關稅生效，帶給美國供應鏈與海港產業新的關稅逆風，並且可能嘉惠其他國家的經濟。

美國貿易代表署（USTR）10日宣布修改先前規定，14日起生效，包括對橡膠輪胎式龍門起重機（RTG）、軌道式龍門起重機（RMG）、自動堆積起重機、跨運機（Straddle Carrier）、貨櫃堆積機（Reachstacker）、碼頭牽引車、推高機（Top Loader），以及這些設備的零組件，額外加徵150%的關稅。若再計入先前對這些起重機所徵收的關稅，新的關稅稅率上看270%。

其他變更包括針對汽車運輸船（RoRo船）的費用結構調整，將根據船舶的淨噸位容量收費，而非運輸車輛的數量。一家擁有並經營汽車運輸船的海運公司表示，可能因為這項變動而損失數百萬美元。

貿易專家指出，這些14日起生效的新關稅，支付期限可延後到12月10日。

美國港務局協會（AAPA）表示，對供應鏈擴張和韌性所需的設備課徵更多關稅，正成為美國海港產業的挑戰，「在政府政策導致設備價格一夜之間翻倍時，無論大小港口都難以採購起重機等大型、現代且世界級的設備。我們基本上只能在平價設備或是落後之間抉擇」。

Vespucci海事公司創辦人詹森（Lars Jensen）表示，對起重機和港口設備收取的費用，只是增添美國供應鏈成本的其中一因要素，「近幾個月來，我們看到進出美國的貨櫃運輸量下降，世界其他地區的運輸量卻強勁成長。每一股新的逆風都將幫助強化這種發展」。

國際航運公會（ICS）ICS與哈佛大學甘迺迪政府學院教授范葛拉斯泰克（Craig VanGrasstek）共同進行的研究顯示，某些經濟體的國內生產毛額（GDP）可望因為影響海運的貿易限制措施較少，而增加多達3.4%。