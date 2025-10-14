美股期指為何盤中急殺、害亞股翻黑？和兩個美中貿易戰消息有關

美股三大指數期貨今天（14日）在盤中翻黑急殺，亞洲股市也延續跌勢，因新一波與貿易戰相關的消息引發市場動盪。

稍早，中國大陸商務部在今天中午宣布，制裁韓國三大造船廠之一的韓華海洋株式會社旗下五家美國子公司，藉此報復美國對中國航運業的調查；此外，美國財長貝森特受訪，指責中國大陸對稀土與關鍵礦物實施全面出口管制，是意圖打擊全球經濟，進而衝擊全球供應鏈。新一波消息引發投資人對金融市場的避險情緒。

在台灣今天午時之後，美股期貨指數翻黑，標普500指數期貨盤中跌0.4%，道瓊期指跌0.2%，那斯達克100指數期貨跌0.5%。

亞洲股市整體下跌1.1%，日本日經225指數重挫2.8%，中國大陸股市則回吐早盤漲幅，轉為下跌0.3%。台灣也翻黑，下跌約0.5%，韓股跌0.9%。歐洲股指期貨顯示開盤可能走弱。

日圓由貶轉升，兌美元走強。白銀價格突破52.50美元，創歷史新高，黃金也刷新峰值。

最新消息引發市場擔憂，認為貿易爭端可能再度升溫，威脅自4月低點以來的股市反彈。此前，美股在上周五因華盛頓與北京緊張升溫而下挫，但隨後部分回升，顯示投資人願意「逢低買進」。

Global X Management投資策略師Billy Leung表示：「市場在經歷上周劇烈波動後，再度轉向避險模式。」「目前的疲軟更像是短線資金調整，而非基本面轉向，因為市場動能偏弱。」

中國大陸商務部14日中午公布「關於對韓華海洋株式會社五家美國相關子公司採取反制措施的決定」，表明此舉是為反制美國對大陸採取海事、物流和造船業301調查措施。反制措施自即日起施行。

受消息影響，韓華海洋股價在南韓重挫逾3%。這些公告重新引發外界擔憂，認為美中貿易戰可能再度爆發，此前雙方緊張局勢已導致上周五股市大跌。

另一方，美國財長貝森特接受英國金融時報專訪時表示，中國對稀土與關鍵礦物實施全面出口管制，祭出此舉的時間點正值美國總統預計三周後在南韓與中國國家主席習近平會面之前，這反映出中國自身經濟的問題，「顯示出他們的經濟多麼疲弱，他們想把全世界一起拉下水」。

貝森特認為，中國的行動意圖打擊全球經濟，衝擊全球供應鏈，「這或許這是一種列寧式的商業模式，認為傷害客戶也是好事，但他們是全球最大的供應國。如果他們想讓全球經濟放緩，最終受害最深的會是自己」。