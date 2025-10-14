美中進入懦夫賽局 股市「貿易戰動盪」加劇 大摩警告美股恐回檔逾10%

隨著美國和中國大陸開啟新一輪貿易戰懦夫賽局對弈，分析師指出，投資人應加緊準備金融市場的「貿易戰震盪」加劇，從上周五到本周一的市場動盪不會是今年最後一次。摩根士丹利（大摩）警告，若當前的緊張局勢到11月初仍未緩解，美股可能回檔至少11%。

美中在口頭交火之際，也仍預留轉圜餘地，美國總統川普對與中國大陸達成協議持開放態度，中國大陸則表示接下來取決於美方的行動。

華爾街日報報導，川普在威脅11月1日起威脅對中國大陸產品加徵100%關稅後，最近和財長貝森特等資深官員商討對策，包括必要時以各種手段反擊，例如加強審查在美國掛牌的中概股股票、制裁從事俄羅斯石油業務的中國大陸企業或進一步限制陸企在美國投資的能力，最後同意優先穩定全球市場。

貝森特也與中國大陸官員展開最新一次接觸，表明川普願意談判以緩和局勢，但若中國大陸不讓步，美方也已做好採取行動的充分準備。知情人士說，美方可能會要求中國大陸撤銷、而不只是延後或淡化稀土出口管制規定。中國大陸媒體也透露北京希望美中情勢降溫的訊號，例如幾乎沒有報導川普威脅對中國大陸商品徵收100%關稅的消息。

Evercore ISI政策分析師團隊指出，美中態度迅速重返緩和姿態的轉變，說明了雙方都意識到彼此經濟互聯之深，但Raymond James華府政策分析師米爾斯（Ed Mills）預期，在美中達成貿易協議的過程中，不斷以提高緊張再降溫的手段試探對方底線，「這是全球第一和第二大經濟體之間的懦夫賽局」。

他說，投資人必須關注川普政府為達成長久協議所設定的期限11月1日，但他認為談判可能會拖更久。

麥格理首席中國經濟學家胡偉俊表示，美中緊張的根源是缺乏互信，導致「錯誤解讀」對方的行為，雙方在最近幾個月的談判同意不增加管制、維持稀土出口，但美方9月29日擴大出口管制範圍、中方加強審查稀土出口，現在兩國會覺得遭背叛、對方是出於惡意行動，也不令人意外

法國外貿銀行（Natixis）大中華區高級經濟學家許建偉也說，美中可能重返談判桌尋找短期解方，但將不會是長期解決方案

摩根士丹利股票策略師警告，若當前的緊張局勢到11月初仍未緩解，標普500指數可能會出現意料之外的大幅回檔。首席美股策略師威爾森指出，「基於系統性、零售及避險基金部位居高不下，以及對股市價位的憂慮和不利的季節性因素，美中貿易緊張可能觸動標普500指數4月來最差的表現水準」。

他指出，若貿易不確定性和波動持續到11月初，標普500指數的修正幅度可能甚於多數人預期，更明確的說，第一個支撐點是6,027點，比最近高點低11%，下個支撐水準是5,800點，比最近高點低15%。