美中為何急著釋放貿易戰降溫訊號？華爾街日報揭雙方幕後動作

美中關係在新一波貿易緊張中釋出降溫訊號。華爾街日報報導，中國大陸上周突然收緊稀土出口，引發美國總統川普強烈不滿，威脅自11月起對中國進口商品加徵100%關稅，使貿易戰再度升溫。不過，為穩定市場與為可能的川習會鋪路，雙方近日都刻意放軟態度。

美國總統川普近日透過社群發文，暗示仍有意和中國達成協議，同時透過財政部長貝森特釋出和解訊號，希望緩解新一波貿易緊張。

知情人士透露，華府近幾周來一直在討論，必要時透過制裁、出口管制與行政命令等手段反制中國，包括加強對在美上市中企的審計審查、限制中企投資、制裁與俄羅斯石油公司往來中企，以及防範中國滲透美國基礎設施。

不過最後，川普、貝森特與其他資深幕僚在上周達成共識，決定以穩定全球市場為優先要務，同時避免與中國的緊張關係立即升溫。

一名接近貝森特的人士透露，貝森特在川普新關稅威脅後曾與中方官員接觸，並明確表達川普願意展開降溫談判，但若中國不讓步，也不排除採取反制措施。另一名接近貝森特的人士則強調，美方已準備好對中國採取反制行動。

北京方面，中國商務部12日回應未提出任何具體報復，反而承諾審慎實施新管制措施。這被視為北京承認自己先前出手過重。此外，中國對內有關川普威脅的報導僅有極少篇幅，顯示北京避免煽動言論，正在為自己找台階下，希望不失顏面的情況下逐步調整政策方向。

儘管釋出和解訊號，美中也都還有所保留與觀望。北京對稀土出口的態度略顯緩和，但並未表現全面撤回的跡象，這不僅增添未來美中貿易談判的不確定性，也可能引發新一輪報復與反制循環。

熟悉川普政府內部的人士指出，美方預計將要求中國「撤銷」而非僅僅「延後或放寬」稀土出口限制。