美中「以牙還牙」互徵海運港口費 貿易戰延燒公海

美國與中國自10月14日起對海運公司課徵港口費用，涵蓋範圍從節慶玩具到原油等各類商品。這使得公海成為這全球兩大經濟體貿易戰的關鍵戰線，恐為海上貿易帶來更多動盪。

路透社報導，今年稍早，美國總統川普（DonaldTrump）政府宣布將針對與中國有關聯的船舶加徵港口費，以削弱中國在全球航運業的影響力，並振興美國造船產業。

相關懲罰措施的依據，是前總統拜登（Joe Biden）任內的一項調查，認定中國利用不公平的政策及做法，壟斷全球海運、物流與造船等產業，從而為這些懲罰措施鋪路。

美國排定於10月14日起徵收相關港口費。分析師預期，中資貨櫃船公司中遠海運（COSCO）將受到最大衝擊。2026年這類費用總額預料達32億美元，其中近半將由中遠海運承擔。

中國在上週反擊，表示將自同日起對美國相關船舶徵收「船舶特別港務費」。傑富瑞（Jefferies）分析師諾克塔（Omar Nokta）指出，全球船隊中約13%的原油油輪及11%的貨櫃船將受到影響。

總部在希臘雅典（Athens）的Xclusiv Shipbrokers公司在研究報告中表示：「這種以牙還牙的對等措施，將使兩國經濟陷入海運稅收的的惡性循環之中，恐將扭曲全球貨運流向。」