快訊

MLB／大谷翔平打擊低潮仍閃他有原因 釀酒人教頭：1分都不想掉

行李塞滿台灣砂糖爆紅 日本蘋果糖老闆糗曝：現在才知道白粉意思

韓國瑜許可鳳山水庫光電板 陳菁徽：招標陳菊、啟用陳其邁

美中「以牙還牙」互徵海運港口費 貿易戰延燒公海

中央社／ 北京/洛杉磯14日綜合外電報導

美國與中國自10月14日起對海運公司課徵港口費用，涵蓋範圍從節慶玩具到原油等各類商品。這使得公海成為這全球兩大經濟體貿易戰的關鍵戰線，恐為海上貿易帶來更多動盪。

路透社報導，今年稍早，美國總統川普（DonaldTrump）政府宣布將針對與中國有關聯的船舶加徵港口費，以削弱中國在全球航運業的影響力，並振興美國造船產業。

相關懲罰措施的依據，是前總統拜登（Joe Biden）任內的一項調查，認定中國利用不公平的政策及做法，壟斷全球海運、物流與造船等產業，從而為這些懲罰措施鋪路。

美國排定於10月14日起徵收相關港口費。分析師預期，中資貨櫃船公司中遠海運（COSCO）將受到最大衝擊。2026年這類費用總額預料達32億美元，其中近半將由中遠海運承擔。

中國在上週反擊，表示將自同日起對美國相關船舶徵收「船舶特別港務費」。傑富瑞（Jefferies）分析師諾克塔（Omar Nokta）指出，全球船隊中約13%的原油油輪及11%的貨櫃船將受到影響。

總部在希臘雅典（Athens）的Xclusiv Shipbrokers公司在研究報告中表示：「這種以牙還牙的對等措施，將使兩國經濟陷入海運稅收的的惡性循環之中，恐將扭曲全球貨運流向。」

關稅 川普

延伸閱讀

美中港口費開戰！航海王揚帆 海運族群掀漲停潮

貨櫃海運美國線運價看漲 北京同步啟動反制措施

美中貿易戰升溫 多家美媒分析：兩敗俱傷 卻都自認占優勢

反制稀土牌 波音、港口、天然氣…美對中再出3招

相關新聞

為APEC雙邊會談爭取籌碼？ 高盛：美中將延長關稅休戰

高盛的經濟分析師在13日提出的報告中表示，美中最新一輪緊張情勢升溫，可能只是為了在本月亞太經合會議（APEC）峰會預期舉...

韓美關稅協議 有新方案

南韓與美國因承諾的投資方式有歧異而遲遲未能在關稅談判上達成共識，南韓外交部長趙顯13日表示，美方已提出新的替代方案，目前...

樂觀美中情勢會降低 美財長：美中有溝通管道

美中恐再掀貿易戰，美國財政部長貝森13日表示，美方已經大幅降低情勢，相信川習會仍會舉行；貝森特指出，美中周末有很多溝通，...

緊張─升級─休戰 美中關係新常態

美中貿易戰再升溫，牽動全球經濟情勢。野村證券首席經濟學家陸挺表示，中美關係此次升級更多是為即將到來的談判和會晤進行姿態上的鋪墊，這種「緊張—升級—休戰」的循環可視為中美關係新常態。雙方在測試彼此底線後，很可能再次做出讓步；十月底於南韓舉行的亞太經合會（ＡＰＥＣ）峰會，大陸國家主席習近平和美國總統川普面對面會晤的可能性不低。

美擬加100%關稅…陸外交部：美若一意孤行 必採相應措施

美國總統川普日前揚言，為回應中國大陸的稀土管制新措施，十一月一日起將對中國商品加徵百分之一百關稅。大陸外交部發言人林劍昨回應，美方不僅沒反躬自省，反而以高關稅相威脅，這不是同中方打交道的正確方式，美方應盡快糾正錯誤做法，如果美方一意孤行，中方必將堅決採取相應措施。

川普稱「想幫助非傷害中國」 貝森特：相信會有APEC川習會

美國總統川普十二日暗示有意和中國大陸達成協議，以緩和新一波貿易緊張，並警告貿易戰將重創大陸。美國財政部長貝森特十三日在福斯財經節目表示，美國對中國大陸加徵百分之一百關稅的做法不必然成真，美中關係仍然良好，溝通線路已重新開啟，「我們拭目以待」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。