中國再打稀土牌 美財長貝森特分析3種可能原因

中央社／ 紐約13日專電

美國財政部長貝森特今天表示，中國再度管制稀土輸出，背後可能有經濟不佳、中國反對美國推動和平以及兩國領袖會晤前的算計等3種原因。他認為這是錯誤算計，雙方仍在溝通。

中國官方9日宣布更嚴謹的稀土管制措施後，美國總統川普（Donald Trump）貼文指出，將對中國輸美貨品加徵100%關稅與其他限制。兩國元首可能本月底在韓國會晤，再度因美中關稅戰交鋒出現變數。

貝森特（Scott Bessent）在福斯財經新聞網（FoxBusiness Network）晨間新聞節目表示，有很多原因，首先中國經濟不好，可能聚焦經濟局勢。

第2個原因則是中國反對美國，而美國在推動全球和平。中國資助戰爭，購買俄羅斯原油，提供戰爭機器資源，美國也呼籲中國別再購買伊朗原油，也許可能因此受到影響。

第3個原因，中方也許在兩國元首10月底於韓國會晤前錯誤算計。跟川普正式會晤前操弄伎倆是糟糕想法，川普10日反轉局勢推文，對中國推出新關稅與必要的禁制措施。

他還說：「這是錯誤算計，美方仍在溝通，有信心可向前推進。」

節目主持人巴帝羅默（Maria Battiromo）問道，川普與中國國家主席習近平是否仍將會晤，待會面後再決定11月1日執行新關稅和其他禁令。

貝森特回應，這是川普釋出的訊息，他在個人社群媒體貼文稱可以先推遲，這讓雙方有時間會面討論。川習個人關係很好，他相信川普認為這可能是中國較低層官員的決定。

他分析，中國體制內也有稜角，可能不是習近平做的決定，有可能來自強硬派，中國內部也有意圖傷害兩國關係的強硬路線人士。

關稅 川普

延伸閱讀

新聞眼／美邀台灣參加環太平洋軍演？川普制衡北京籌碼

川普：以色列已達戰場目標 現需推動中東和平

美股早盤／川普說「一切都會沒事」道瓊漲逾400點 台積電勁揚約6%

以國國會擬提名諾貝爾和平獎 川普談話一度被打斷

相關新聞

川普稱「想幫助非傷害中國」 貝森特：相信會有APEC川習會

美國總統川普十二日暗示有意和中國大陸達成協議，以緩和新一波貿易緊張，並警告貿易戰將重創大陸。美國財政部長貝森特十三日在福斯財經節目表示，美國對中國大陸加徵百分之一百關稅的做法不必然成真，美中關係仍然良好，溝通線路已重新開啟，「我們拭目以待」。

美擬加100%關稅…陸外交部：美若一意孤行 必採相應措施

美國總統川普日前揚言，為回應中國大陸的稀土管制新措施，十一月一日起將對中國商品加徵百分之一百關稅。大陸外交部發言人林劍昨回應，美方不僅沒反躬自省，反而以高關稅相威脅，這不是同中方打交道的正確方式，美方應盡快糾正錯誤做法，如果美方一意孤行，中方必將堅決採取相應措施。

緊張─升級─休戰 美中關係新常態

美中貿易戰再升溫，牽動全球經濟情勢。野村證券首席經濟學家陸挺表示，中美關係此次升級更多是為即將到來的談判和會晤進行姿態上的鋪墊，這種「緊張—升級—休戰」的循環可視為中美關係新常態。雙方在測試彼此底線後，很可能再次做出讓步；十月底於南韓舉行的亞太經合會（ＡＰＥＣ）峰會，大陸國家主席習近平和美國總統川普面對面會晤的可能性不低。

樂觀美中情勢會降低 美財長：美中有溝通管道

美中恐再掀貿易戰，美國財政部長貝森13日表示，美方已經大幅降低情勢，相信川習會仍會舉行；貝森特指出，美中周末有很多溝通，...

貝森特：美國對中國加徵100%關稅不必然成真

華爾街日報和路透13日報導，美國財政部長貝森特13日向福斯財經「與瑪莉亞早晨有約」節目說，美國對中國大陸加徵100%關稅...

美財長稱川習會仍未破局 警告不排除任何報復中國選項

美國財政部長貝森特13日表示，仍看好美國總統川普將與中國國家主席習近平會面，但也警告美國對報復中國大陸緊縮稀土出口的所有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。