聽新聞
0:00 / 0:00

川普稱「都會沒事」 美股早盤反彈齊揚

聯合報／ 記者藍鈞達、編譯林文彬／綜合報導
美股13日早盤四大指數齊揚，交易員的好心情寫在臉上。 （法新社）
美股13日早盤四大指數齊揚，交易員的好心情寫在臉上。 （法新社）

美國總統川普發文表示，美中貿易關係「都會沒事的」，並釋出願與陸方達成協議的訊號，美股十三日早盤應聲反彈，四大指數齊揚。道瓊工業指數上漲四一七點或百分之一，標普五百指數揚升百分之一點二，那斯達克綜合指數躍漲百分之一點四；費城半導體指數大漲百分之三點五，台積電ＡＤＲ更是勁揚百分之六，台指期夜盤同步漲逾一八○點。

台股昨天收黑，盤中一度大跌逾八百點，但在權值股與政策護盤下跌幅收斂，加權指數終場收在兩萬六九二三點，下跌三七八點，跌幅百分之一點九三，成交金額五八三九億元。

昨盤中低點曾至兩萬六四七○點，台積電早盤一度跌破一四○○元，鴻海、聯發科同步走弱，惟台達電逆勢撐盤。不過，台積電後續回穩，最後收一四一五元，小跌廿五元。三大法人昨合計賣超六七八點四二億元，其中外資（含陸資）賣超五六三億元。

法人表示，國安基金續留場內有助穩定市場信心，但短線仍以技術面支撐為依歸，若國際利空未解，指數恐維持高檔震盪。

台幣兌美元收盤貶至卅點六九六元，單日重貶一點五一角，匯銀主管表示，午盤過後外資匯出轉強，可能是股市獲利了結，外資在匯市動態也是台股後市重要參考。十三日南亞科、十六日台積電法說若優於預期，有望帶動權值與族群反彈，若美中關稅與技術管制再升級，指數恐下探。

關稅 川普 美股 台股 台幣 外資 台積電 法人 半導體 國安

延伸閱讀

美股早盤／川普說「一切都會沒事」道瓊漲逾400點 台積電勁揚約6%

川普再度「TACO」！美股期指反彈、金價創新高…股市是他遊樂場

富爸爸清崎：感謝川普做對「這件事」 讓更多人致富

川普：以色列已達戰場目標 現需推動中東和平

相關新聞

川普稱「都會沒事」 美股早盤反彈齊揚

美國總統川普發文表示，美中貿易關係「都會沒事的」，並釋出願與陸方達成協議的訊號，美股十三日早盤應聲反彈，四大指數齊揚。道瓊工業指數上漲四一七點或百分之一，標普五百指數揚升百分之一點二，那斯達克綜合指數躍漲百分之一點四；費城半導體指數大漲百分之三點五，台積電ＡＤＲ更是勁揚百分之六，台指期夜盤同步漲逾一八○點。

緊張—升級—休戰 美中關係新常態

美中貿易戰再升溫，牽動全球經濟情勢。野村證券首席經濟學家陸挺表示，中美關係此次升級更多是為即將到來的談判和會晤進行姿態上的鋪墊，這種「緊張—升級—休戰」的循環可視為中美關係新常態。雙方在測試彼此底線後，很可能再次做出讓步；十月底於南韓舉行的亞太經合會（ＡＰＥＣ）峰會，大陸國家主席習近平和美國總統川普面對面會晤的可能性不低。

美擬加100%關稅 陸外交部：美若一意孤行 必採相應措施

美國總統川普日前揚言，為回應中國大陸的稀土管制新措施，十一月一日起將對中國商品加徵百分之一百關稅。大陸外交部發言人林劍昨回應，美方不僅沒反躬自省，反而以高關稅相威脅，這不是同中方打交道的正確方式，美方應盡快糾正錯誤做法，如果美方一意孤行，中方必將堅決採取相應措施。

川普稱「想幫助非傷害中國」 貝森特：相信會有APEC川習會

美國總統川普十二日暗示有意和中國大陸達成協議，以緩和新一波貿易緊張，並警告貿易戰將重創大陸。美國財政部長貝森特十三日在福斯財經節目表示，美國對中國大陸加徵百分之一百關稅的做法不必然成真，美中關係仍然良好，溝通線路已重新開啟，「我們拭目以待」。

貝森特：美國對中國加徵100%關稅不必然成真

華爾街日報和路透13日報導，美國財政部長貝森特13日向福斯財經「與瑪莉亞早晨有約」節目說，美國對中國大陸加徵100%關稅...

美財長稱川習會仍未破局 警告不排除任何報復中國選項

美國財政部長貝森特13日表示，仍看好美國總統川普將與中國國家主席習近平會面，但也警告美國對報復中國大陸緊縮稀土出口的所有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。