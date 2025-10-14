聽新聞
緊張—升級—休戰 美中關係新常態

聯合報／ 記者賴錦宏／綜合報導
2019年6月2日，美國總統川普（左）在日本大阪G20峰會期間會見大陸國家主席習近平。 （美聯社）
美中貿易戰再升溫，牽動全球經濟情勢。野村證券首席經濟學家陸挺表示，中美關係此次升級更多是為即將到來的談判和會晤進行姿態上的鋪墊，這種「緊張—升級—休戰」的循環可視為中美關係新常態。雙方在測試彼此底線後，很可能再次做出讓步；十月底於南韓舉行的亞太經合會（ＡＰＥＣ）峰會，大陸國家主席習近平和美國總統川普面對面會晤的可能性不低。

香港經濟日報報導，澳紐銀行集團大中華區首席經濟學家楊宇霆指出，中美框架協議的兩個核心問題是，中國對稀土供應穩定性的承諾，以及關於TikTok抖音海外版）交易的明確條款，這兩點的重要性高於雙邊貿易量。

新加坡聯合早報引述南洋理工大學拉惹勒南國際研究院副教授李明江表示，大陸商務部的最新聲明「管制並非禁止出口」，可能是北京意識到國際社會擔憂過於劇烈的結果，目的是緩和局勢，爭取做到安撫、而不是威脅。這次博弈不可避免會加快中國跟一些國家在經貿領域的脫鉤，長遠對中國稀土產業也是一個打擊，意味著以後的國際市場份額可能會減少。

上海復旦大學美國研究中心教授張家棟分析，中國把「稀土牌」當成中美元首會晤前的威懾工具和籌碼，但新規嚴厲程度讓國際社會嚇一大跳，川普的反應也超出北京預期。中美經貿談判仍有很大迴旋空間，因為中美相互都能卡對方脖子，可相互威懾，也可相互依賴，但「雙方一定能達成妥協，總不能因為去卡對方把自己卡死」。

新加坡國立大學東亞所高級研究員陳波說，川普五月先放棄對陸加徵高達百分之一四五關稅，顯示此路不通，最新關稅威脅實則難以執行，川普作為精明的商人，還是願意與習近平協議。

川普稱「都會沒事」 美股早盤反彈齊揚

美國總統川普發文表示，美中貿易關係「都會沒事的」，並釋出願與陸方達成協議的訊號，美股十三日早盤應聲反彈，四大指數齊揚。道瓊工業指數上漲四一七點或百分之一，標普五百指數揚升百分之一點二，那斯達克綜合指數躍漲百分之一點四；費城半導體指數大漲百分之三點五，台積電ＡＤＲ更是勁揚百分之六，台指期夜盤同步漲逾一八○點。

美擬加100%關稅 陸外交部：美若一意孤行 必採相應措施

美國總統川普日前揚言，為回應中國大陸的稀土管制新措施，十一月一日起將對中國商品加徵百分之一百關稅。大陸外交部發言人林劍昨回應，美方不僅沒反躬自省，反而以高關稅相威脅，這不是同中方打交道的正確方式，美方應盡快糾正錯誤做法，如果美方一意孤行，中方必將堅決採取相應措施。

川普稱「想幫助非傷害中國」 貝森特：相信會有APEC川習會

美國總統川普十二日暗示有意和中國大陸達成協議，以緩和新一波貿易緊張，並警告貿易戰將重創大陸。美國財政部長貝森特十三日在福斯財經節目表示，美國對中國大陸加徵百分之一百關稅的做法不必然成真，美中關係仍然良好，溝通線路已重新開啟，「我們拭目以待」。

